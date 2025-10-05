МИД Украины об убийстве Россией французского журналиста в Донецкой области: Это был целенаправленный удар

Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал "целенаправленным ударом" атаку российского беспилотника, в результате которой в Донецкой области погиб французский журналист и фотограф Антони Лалликан и пострадал его украинский коллега Георгий Иванченко.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Российский оператор дрона не мог не заметить пометку "Пресса". Это было целенаправленное нападение, направленное на то, чтобы заставить замолчать журналистов, освещающих российскую агрессию. Россия должна быть наказана, а ее война против свободы слова - прекращена", - заявил Тихий, комментируя заявление ОБСЕ, которая также осудила атаку российского беспилотника, в результате которой погиб французский журналист.

"Оба журналиста были в бронежилетах с четкой надписью "Пресса", которую оператор беспилотника должен был бы видеть. Я подчеркиваю, что журналисты имеют защищенный статус в соответствии с нормами международного гуманитарного права, и призываю российские власти провести расследование этого нарушения. Выражаю искренние соболезнования семье и коллегам господина Лалликана и желаю скорейшего выздоровления господину Иванченко", - написал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Ян Брату.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты убили французского фотожурналиста Антони Лалликана ударом FPV-дрона возле Дружковки Донецкой области.

Вместе с ним был украинский журналист Kyiv Independent Георгий Иванченко, который получил ранения.

Медийщики работали в защитном снаряжении и в сопровождении пресофицера.

Лалликан - третий французский журналист, который погиб от российских обстрелов в Украине.

