Новости Гибель журналиста из Франции
Макрон выразил соболезнования семье убитого Россией французского журналиста Лалликана

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семье французского фотожурналиста Антони Лалликана, который погиб от удара российского дрона возле Дружковки Донецкой области.

Об этом Макрон написал на французском и украинском языках на Х, информирует Цензор.НЕТ.

Французский лидер написал, что "с глубокой скорбью узнал" о гибели от удара российского дрона Лалликана, который "сопровождал украинских военных на фронте сопротивления.".

"Я выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты убили французского фотожурналиста Антони Лалликана ударом FPV-дрона возле Дружковки Донецкой области.

Вместе с ним был украинский журналист Kyiv Independent Георгий Иванченко, который получил ранения.

Медийщики работали в защитном снаряжении и в сопровождении прес-офицера.

Лалликан - третий французский журналист, погибший от российских обстрелов в Украине.

И всё?
03.10.2025 21:40 Ответить
блін, а хтось розраховував, що макрон війну зараз оголосить росії?

та французи зі страху навіть не можуть біля себе зупинити танкер санкційний, що порушує всі можливі закони (той з якого ймовірно запускали дрони і де капітан - підозрюваний №1).

їм насрати, скільки тих французів загине через росіян, що завгодно - але тільки не злити путіна
03.10.2025 21:50 Ответить
Судячи з твоєї аватари, ти воюєш з Німеччини. Якщо це так - то ти ще будеш ******* про французів? Може напишеш нам про курву Меркель?
Французи щось можуть, чогось не можуть, але не можуть так - як українці - віддати ворогу ядерку, бомбардувальники та ракети.
Ви про це, *****, забули? Що ви єдині в світі роззброїлися як останні лохи.
03.10.2025 21:54 Ответить
Дуже жаль француза.
03.10.2025 21:52 Ответить
 
 