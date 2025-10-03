УКР
Загибель журналіста з Франції
Макрон висловив співчуття родині вбитого Росією французького журналіста Лаллікана

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття родині французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, який загинув від удару російського дрона біля Дружківки Донецької області.

Про це Макрон написав французькою та українською мовами на Х, інформує Цензор.НЕТ.

Французький лідер написав, що "з глибоким сумом дізнався" про загибель від удару російського дрона Лаллікана, який "супроводжував українських військових на фронті опору.".

"Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вбили французького фотожурналіста Антоні Лаллікана ударом FPV-дрона біля Дружківки Донецької області.

Разом з ним був український журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченко, який дістав поранення.

Медійники працювали в захисному спорядженні та в супроводі пресофіцера.

Лаллікан – третій французький журналіст, який загинув від російських обстрілів в Україні.

И всё?
03.10.2025 21:40 Відповісти
блін, а хтось розраховував, що макрон війну зараз оголосить росії?

та французи зі страху навіть не можуть біля себе зупинити танкер санкційний, що порушує всі можливі закони (той з якого ймовірно запускали дрони і де капітан - підозрюваний №1).

їм насрати, скільки тих французів загине через росіян, що завгодно - але тільки не злити путіна
03.10.2025 21:50 Відповісти
Судячи з твоєї аватари, ти воюєш з Німеччини. Якщо це так - то ти ще будеш ******* про французів? Може напишеш нам про курву Меркель?
Французи щось можуть, чогось не можуть, але не можуть так - як українці - віддати ворогу ядерку, бомбардувальники та ракети.
Ви про це, *****, забули? Що ви єдині в світі роззброїлися як останні лохи.
03.10.2025 21:54 Відповісти
Дуже жаль француза.
03.10.2025 21:52 Відповісти
 
 