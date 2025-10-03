Макрон висловив співчуття родині вбитого Росією французького журналіста Лаллікана

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття родині французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, який загинув від удару російського дрона біля Дружківки Донецької області.

Про це Макрон написав французькою та українською мовами на Х, інформує Цензор.НЕТ.

Французький лідер написав, що "з глибоким сумом дізнався" про загибель від удару російського дрона Лаллікана, який "супроводжував українських військових на фронті опору.".

"Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вбили французького фотожурналіста Антоні Лаллікана ударом FPV-дрона біля Дружківки Донецької області.

Разом з ним був український журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченко, який дістав поранення.

Медійники працювали в захисному спорядженні та в супроводі пресофіцера.

Лаллікан – третій французький журналіст, який загинув від російських обстрілів в Україні.

