Гибель французского фотожурналиста Лалликана от удара российского дрона: Франция расследует дело как военное преступление
Французская прокуратура начала расследование гибели 37-летнего фотожурналиста Антони Лалликана от удара российского дрона в зоне боевых действий на Донетчине как военное преступление.
Об этом сообщила Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT), пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.
Расследование поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти.
Военное преступление, по определению PNAT, включает "умышленное посягательство на жизнь и физическую или психическую неприкосновенность лица, защищенного международным гуманитарным правом" и "умышленные атаки на гражданское население или лиц, не участвующих в боевых действиях".
Ранее украинская прокуратура также начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.
Напомним, что российские оккупанты убили французского фотожурналиста Антони Лалликана ударом FPV-дрона возле Дружковки Донецкой области.
Вместе с ним был украинский журналист Kyiv Independent Георгий Иванченко, который получил ранения.
Медийщики работали в защитном снаряжении и в сопровождении прес-офицера.
Лалликан - третий французский журналист, который погиб от российских обстрелов в Украине.
