Гибель французского фотожурналиста Лалликана от удара российского дрона: Франция расследует дело как военное преступление

Французская прокуратура начала расследование гибели 37-летнего фотожурналиста Антони Лалликана от удара российского дрона в зоне боевых действий на Донетчине как военное преступление.

Об этом сообщила Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT), пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Расследование поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти.

Военное преступление, по определению PNAT, включает "умышленное посягательство на жизнь и физическую или психическую неприкосновенность лица, защищенного международным гуманитарным правом" и "умышленные атаки на гражданское население или лиц, не участвующих в боевых действиях".

Ранее украинская прокуратура также начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления.

Напомним, что российские оккупанты убили французского фотожурналиста Антони Лалликана ударом FPV-дрона возле Дружковки Донецкой области.

Вместе с ним был украинский журналист Kyiv Independent Георгий Иванченко, который получил ранения.

Медийщики работали в защитном снаряжении и в сопровождении прес-офицера.

Лалликан - третий французский журналист, который погиб от российских обстрелов в Украине.

