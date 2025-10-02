Капітан танкера "тіньового флоту" РФ постане перед судом у Франції: йому загрожує в’язниця та штраф
Капітан нафтового танкера Boracay, затриманого біля узбережжя Франції, постане перед судом у лютому 2026 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, його звинувачують у відмові екіпажу співпрацювати з правоохоронними органами.
Прокурор Бреста Стефан Келенбергер заявив, що капітан та старший помічник були затримані з вівторка, але згодом їх відпустили. При цьому помічника звільнили без оголошення звинувачень.
Розслідування встановило, що саме капітан може нести відповідальність за відмову екіпажу співпрацювати. Він має постати перед судом 23 лютого 2026 року. У разі доведення вини йому загрожує до одного року в’язниці та штраф у 150 тисяч євро.
Танкер Boracay вже перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії. За даними MarineTraffic, він 20 вересня вийшов із російського порту Приморськ і був помічений біля берегів Данії поруч зі стратегічними об’єктами, де зафіксували невідомі дрони.
Нині судно під прапором Беніну стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя Франції, неподалік Сен-Назера.
Нагадаємо, французькі військово-морські сили 30 вересня заявили, що влада країни розслідує порушення, скоєні нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну, судном, яке перебуває під антиросійськими санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І екіпаж і капітан врунгєль і керівники компанії всі повині боятись - судів, позовів, затримань, невідомих рифів, айсбергів, дронів та просто самокат у пірса ))
Кляті хранцузи !!!
який мирно собі возив кацапнячю нафту, запускав дрони і нікого не чіпав...
Судно Boracay під прапором Беніну - у чорному списку Європейського Союзу за участь у російському тіньовому флоті, що складається зі старих нафтових танкерів, які порушують санкції.
Затримані 1 жовтня члени екіпажу - капітан та перший його помічник - виявилися китайцями.
Розслідування, відкрите в Бресті, не стосувалося дронів над Данією, а велося виключно щодо морських порушень. «Всі інші можливі аспекти цієї справи не входять до компетенції прокуратури».