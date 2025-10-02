УКР
Капітан танкера "тіньового флоту" РФ постане перед судом у Франції: йому загрожує в’язниця та штраф

Капітан танкера "тіньового флоту" РФ постане перед судом у Франції

Капітан нафтового танкера Boracay, затриманого біля узбережжя Франції, постане перед судом у лютому 2026 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, його звинувачують у відмові екіпажу співпрацювати з правоохоронними органами.

Прокурор Бреста Стефан Келенбергер заявив, що капітан та старший помічник були затримані з вівторка, але згодом їх відпустили. При цьому помічника звільнили без оголошення звинувачень.

Розслідування встановило, що саме капітан може нести відповідальність за відмову екіпажу співпрацювати. Він має постати перед судом 23 лютого 2026 року. У разі доведення вини йому загрожує до одного року в’язниці та штраф у 150 тисяч євро.

Танкер Boracay вже перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії. За даними MarineTraffic, він 20 вересня вийшов із російського порту Приморськ і був помічений біля берегів Данії поруч зі стратегічними об’єктами, де зафіксували невідомі дрони.

Нині судно під прапором Беніну стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя Франції, неподалік Сен-Назера.

Нагадаємо, французькі військово-морські сили 30 вересня заявили, що влада країни розслідує порушення, скоєні нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну, судном, яке перебуває під антиросійськими санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

+4
Це вже хороший почин!!
І екіпаж і капітан врунгєль і керівники компанії всі повині боятись - судів, позовів, затримань, невідомих рифів, айсбергів, дронів та просто самокат у пірса ))
02.10.2025 23:26 Відповісти
+2
Зрозуміло, що капітан іванов та помічник петров ні в чому не винні !!
Кляті хранцузи !!!
02.10.2025 23:42 Відповісти
+1
Потрібно чим побільше арештованих москальських танкерів - з будь-якої найменшої причини.
02.10.2025 23:29 Відповісти
Макроша герой!! Нарешті коаліція сміливих запрацювала, а танкер там стояв не день й не тиждень... Й тільки подронив - й отримав !!!
показати весь коментар
02.10.2025 23:30 Відповісти
через рочік француської тюрми невідомий капітан невідомого кацтанкера в двері не пролізе на мороженкі 😀
показати весь коментар
02.10.2025 23:34 Відповісти
Киньте йому в камеру на вечерю разом з піцею мотузку і мило з натяком.
показати весь коментар
02.10.2025 23:38 Відповісти
кляті французи напали на Копенгаген і на "невідомий" кацтанкер,
який мирно собі возив кацапнячю нафту, запускав дрони і нікого не чіпав...
показати весь коментар
03.10.2025 00:04 Відповісти
***** заявило що Сосія вже воює з НАТО. Тому НАТО повинні вже зняти рожеві окуляри і повністю впрягтися в цю війну
показати весь коментар
03.10.2025 00:02 Відповісти
Та воно так постійно і заявляє всяку маячню
показати весь коментар
03.10.2025 00:08 Відповісти
капітан, капітан посміхнитесь
показати весь коментар
03.10.2025 00:07 Відповісти
Молодець Макрон, хоча б він демонструє якісь дії.
показати весь коментар
03.10.2025 00:13 Відповісти
Radio France internationale

Судно Boracay під прапором Беніну - у чорному списку Європейського Союзу за участь у російському тіньовому флоті, що складається зі старих нафтових танкерів, які порушують санкції.
Затримані 1 жовтня члени екіпажу - капітан та перший його помічник - виявилися китайцями.
Розслідування, відкрите в Бресті, не стосувалося дронів над Данією, а велося виключно щодо морських порушень. «Всі інші можливі аспекти цієї справи не входять до компетенції прокуратури».
показати весь коментар
03.10.2025 00:52 Відповісти
1. IMO номери санкційних суден мають публікуваться в мережіах які відвідують професійні моряки. 2. Має бути офіційна загроза внесення осіб до блекліста за працю на суднах внесених до санкційних списків. Як мінімум офіцерів.
показати весь коментар
03.10.2025 01:09 Відповісти
 
 