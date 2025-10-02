Капітан танкера "тіньового флоту" РФ постане перед судом у Франції: йому загрожує в’язниця та штраф

Капітан нафтового танкера Boracay, затриманого біля узбережжя Франції, постане перед судом у лютому 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, його звинувачують у відмові екіпажу співпрацювати з правоохоронними органами.

Прокурор Бреста Стефан Келенбергер заявив, що капітан та старший помічник були затримані з вівторка, але згодом їх відпустили. При цьому помічника звільнили без оголошення звинувачень.

Розслідування встановило, що саме капітан може нести відповідальність за відмову екіпажу співпрацювати. Він має постати перед судом 23 лютого 2026 року. У разі доведення вини йому загрожує до одного року в’язниці та штраф у 150 тисяч євро.

Танкер Boracay вже перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії. За даними MarineTraffic, він 20 вересня вийшов із російського порту Приморськ і був помічений біля берегів Данії поруч зі стратегічними об’єктами, де зафіксували невідомі дрони.

Нині судно під прапором Беніну стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя Франції, неподалік Сен-Назера.

Нагадаємо, французькі військово-морські сили 30 вересня заявили, що влада країни розслідує порушення, скоєні нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну, судном, яке перебуває під антиросійськими санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

