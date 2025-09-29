УКР
Зеленський закликав закрити морські шляхи для танкерів РФ, з яких запускають дрони на Європу: Росіяни мають знати, де кордони й де межа

Президент Володимир Зеленський заявив, що потрібно закрити рух Балтійським та іншими морями для російських танкерів, які РФ може використовувати для запуску дронів на країни Європи.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що санкції проти Росії важливі – тому Україна очікує на 19-й пакет від ЄС. 

"Потрібна також підтримка для нашого захисту та створення спільних інструментів захисту – потрібен спільний захист Європи на східному фланзі від російських дронів і ракет", - сказав очільник держави.

За словами Зеленського, значною підтримкою може бути й обмеження російської деструктивної діяльності на морі. 

"Якщо дійсно танкери, що їх використовує Росія, також використовуються для запуску дронів, які турбують Європу, тоді точно на часі закриття для цих танкерів руху і Балтійським, і іншими морями. Важливо діяти сильно. Росія іншого не розуміє. Росіяни мають знати, де кордони й де межа", - наголосив президент.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами, які спрямовують проти європейських країн.

Читайте також: Росія може використовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії, - Зеленський

Зеленський Володимир (25648) росія (68080) танкер (385)
Нажаль, неможливо просто заборонити прохід нейтральними водами чи територіальними для транзитного проходу для суден під російським прапором. Чи якимось іншим. Потрібні нестандарті рішення.
показати весь коментар
29.09.2025 23:12 Відповісти
В тому то і справа, що під російськими прапорами вони не ходять. Там задіяні судна багатьох інших країн. І на якісь офіційні заборони, ніхто не піде. Бо це дуже сильний міжнародний скандал буде...
показати весь коментар
29.09.2025 23:15 Відповісти
Який ще скандал ? ***** 12й рік влаштувало найбільшу неспровоковану війну з кінця 2 світової, порівняно з цим будь що то дрібниці в т ч повна заборона судноплавства з портів московії
показати весь коментар
29.09.2025 23:28 Відповісти
***** воює з ЄС? Ні, тому так зване "міжнародне право", свої власні інтереси для них важливіші, ніж якась там Україна... Яку вони "підтримують до перемоги".
показати весь коментар
29.09.2025 23:33 Відповісти
Зачинити можна тільки так як з чфрф у чорному морі і ніяк інакше! Всі перемовини з рф безперспективні.
показати весь коментар
29.09.2025 23:24 Відповісти
 
 