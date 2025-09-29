Зеленський закликав закрити морські шляхи для танкерів РФ, з яких запускають дрони на Європу: Росіяни мають знати, де кордони й де межа
Президент Володимир Зеленський заявив, що потрібно закрити рух Балтійським та іншими морями для російських танкерів, які РФ може використовувати для запуску дронів на країни Європи.
Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Президент наголосив, що санкції проти Росії важливі – тому Україна очікує на 19-й пакет від ЄС.
"Потрібна також підтримка для нашого захисту та створення спільних інструментів захисту – потрібен спільний захист Європи на східному фланзі від російських дронів і ракет", - сказав очільник держави.
За словами Зеленського, значною підтримкою може бути й обмеження російської деструктивної діяльності на морі.
"Якщо дійсно танкери, що їх використовує Росія, також використовуються для запуску дронів, які турбують Європу, тоді точно на часі закриття для цих танкерів руху і Балтійським, і іншими морями. Важливо діяти сильно. Росія іншого не розуміє. Росіяни мають знати, де кордони й де межа", - наголосив президент.
Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами, які спрямовують проти європейських країн.
