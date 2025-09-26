Росія може використовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії, - Зеленський

Для запуску дронів у Данію, Норвегію та країни Балтії Росія може використовувати танкери – як майданчики старту та управління безпілотниками.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними розвідки, для запуску цих і подібних дронів Росія може використовувати танкери – як майданчики старту та управління дронами", - сказав глава держави.

Він додав, що "цьому непросто запобігти, але реально, і цього треба вчитися, треба робити відповідний потенціал".

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.

Напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.

Ще три невеликі аеропорти на півдні країни — в містах Есбьєрг, Сеннерборг і Войенс — також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

