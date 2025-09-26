УКР
Дрони над Данією
462 4

Росія може використовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії, - Зеленський

танкер рф

Для запуску дронів у Данію, Норвегію та країни Балтії Росія може використовувати танкери – як майданчики старту та управління безпілотниками.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними розвідки, для запуску цих і подібних дронів Росія може використовувати танкери – як майданчики старту та управління дронами", - сказав глава держави.

Він додав, що "цьому непросто запобігти, але реально, і цього треба вчитися, треба робити відповідний потенціал".

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.

Напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.

Ще три невеликі аеропорти на півдні країни — в містах Есбьєрг, Сеннерборг і Войенс — також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Читайте також: Зеленський і Фредеріксен обговорили інциденти з дронами над Данією та оборонну співпрацю

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) росія (68027) танкер (383) дрони (5727)
Вони розберуться - он вже Шахеди летять на Україну - збивай
показати весь коментар
26.09.2025 21:37 Відповісти
Zелену жабу під суд
показати весь коментар
26.09.2025 21:45 Відповісти
Ух ти..стратєг
показати весь коментар
26.09.2025 22:08 Відповісти
 
 