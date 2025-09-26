Россия может использовать танкеры для запуска дронов в Данию, Норвегию, страны Балтии, - Зеленский

Для запуска дронов в Данию, Норвегию и страны Балтии Россия может использовать танкеры - как площадки старта и управления беспилотниками.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным разведки, для запуска этих и подобных дронов Россия может использовать танкеры - как площадки старта и управления дронами", - сказал глава государства.

Он добавил, что "это непросто предотвратить, но реально, и этому надо учиться, надо делать соответствующий потенциал".

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Власти Дании заявили, что за полетами дронов над несколькими аэропортами на этой неделе стоял "профессиональный субъект", который устроил "гибридную атаку", направленную на создание паники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что дроны были запущены "локально". По его словам, доказательств участия России пока нет.

Накануне аэропорт Ольборга на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.

Еще три небольших аэропорта на юге страны - в городах Эсбьерг, Сеннерборг и Войенс - также сообщили о появлении дронов, но продолжили работу.

