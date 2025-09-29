РУС
Зеленский призвал закрыть морские пути для танкеров РФ, с которых запускают дроны на Европу: Россияне должны знать, где границы и где пределы

танкер

Президент Владимир Зеленский заявил, что нужно закрыть движение по Балтийскому и другим морям для российских танкеров, которые РФ может использовать для запуска дронов на страны Европы.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что санкции против России важны - поэтому Украина ожидает 19-й пакет от ЕС.

"Нужна также поддержка для нашей защиты и создание совместных инструментов защиты - нужна общая защита Европы на восточном фланге от российских дронов и ракет", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, значительной поддержкой может быть и ограничение российской деструктивной деятельности на море.

"Если действительно танкеры, которые использует Россия, также используются для запуска дронов, которые беспокоят Европу, тогда точно актуально закрытие для этих танкеров движения и Балтийским, и другими морями. Важно действовать сильно. Россия другого не понимает. Россияне должны знать, где границы и где граница", - подчеркнул президент.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры теневого флота для запуска и управления дронами, которые направляют против европейских стран.

Читайте также: Россия может использовать танкеры для запуска дронов в Данию, Норвегию, страны Балтии, - Зеленский

Зеленский Владимир (22097) россия (97442) танкер (159)
Нажаль, неможливо просто заборонити прохід нейтральними водами чи територіальними для транзитного проходу для суден під російським прапором. Чи якимось іншим. Потрібні нестандарті рішення.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:12 Ответить
В тому то і справа, що під російськими прапорами вони не ходять. Там задіяні судна багатьох інших країн. І на якісь офіційні заборони, ніхто не піде. Бо це дуже сильний міжнародний скандал буде...
показать весь комментарий
29.09.2025 23:15 Ответить
Який ще скандал ? ***** 12й рік влаштувало найбільшу неспровоковану війну з кінця 2 світової, порівняно з цим будь що то дрібниці в т ч повна заборона судноплавства з портів московії
показать весь комментарий
29.09.2025 23:28 Ответить
***** воює з ЄС? Ні, тому так зване "міжнародне право", свої власні інтереси для них важливіші, ніж якась там Україна... Яку вони "підтримують до перемоги".
показать весь комментарий
29.09.2025 23:33 Ответить
Зачинити можна тільки так як з чфрф у чорному морі і ніяк інакше! Всі перемовини з рф безперспективні.
показать весь комментарий
29.09.2025 23:24 Ответить
 
 