Зеленский призвал закрыть морские пути для танкеров РФ, с которых запускают дроны на Европу: Россияне должны знать, где границы и где пределы

Президент Владимир Зеленский заявил, что нужно закрыть движение по Балтийскому и другим морям для российских танкеров, которые РФ может использовать для запуска дронов на страны Европы.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

Президент подчеркнул, что санкции против России важны - поэтому Украина ожидает 19-й пакет от ЕС.

"Нужна также поддержка для нашей защиты и создание совместных инструментов защиты - нужна общая защита Европы на восточном фланге от российских дронов и ракет", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, значительной поддержкой может быть и ограничение российской деструктивной деятельности на море.

"Если действительно танкеры, которые использует Россия, также используются для запуска дронов, которые беспокоят Европу, тогда точно актуально закрытие для этих танкеров движения и Балтийским, и другими морями. Важно действовать сильно. Россия другого не понимает. Россияне должны знать, где границы и где граница", - подчеркнул президент.

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры теневого флота для запуска и управления дронами, которые направляют против европейских стран.

