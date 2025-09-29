Зеленский призвал закрыть морские пути для танкеров РФ, с которых запускают дроны на Европу: Россияне должны знать, где границы и где пределы
Президент Владимир Зеленский заявил, что нужно закрыть движение по Балтийскому и другим морям для российских танкеров, которые РФ может использовать для запуска дронов на страны Европы.
Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Президент подчеркнул, что санкции против России важны - поэтому Украина ожидает 19-й пакет от ЕС.
"Нужна также поддержка для нашей защиты и создание совместных инструментов защиты - нужна общая защита Европы на восточном фланге от российских дронов и ракет", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, значительной поддержкой может быть и ограничение российской деструктивной деятельности на море.
"Если действительно танкеры, которые использует Россия, также используются для запуска дронов, которые беспокоят Европу, тогда точно актуально закрытие для этих танкеров движения и Балтийским, и другими морями. Важно действовать сильно. Россия другого не понимает. Россияне должны знать, где границы и где граница", - подчеркнул президент.
Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры теневого флота для запуска и управления дронами, которые направляют против европейских стран.
