Российские дроны атакуют Европу с танкеров, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры теневого флота для запуска и управления дронами, которые направляют против европейских стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства подчеркнул, что Европа должна продолжать санкционное давление, чтобы оно болезненно ударило по российской торговле, энергоресурсам и инфраструктуре танкерного флота.
"Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров. По крайней мере для теневого флота", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.
Президент добавил, что на этой неделе Украина ожидает решений Европы по новому пакету санкций против РФ.
"Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами и всей инфраструктуре танкерного флота", - подчеркнул он.
Ранее Великобритания заявила, что планирует использовать беспилотники собственного производства для создания "стены из дронов", чтобы усилить защиту стран НАТО в случае российской агрессии.
Новые недорогие беспилотники, разработанные в сотрудничестве с Украиной, станут частью стратегии сдерживания самолетов и дронов РФ на восточном фланге Альянса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
цікава інформація для тих, хто ще може хоч трішки вибрати не сплошняком ОПУ на разрєшьонна-дапущєннам Єрмаком ТБ ... Лєщенко тільки на МАРАФЕТІ наприклад ну т п
Детектор медіа про різницю гостей на двох - МАРАФОН та Преший Національний Суспільне , котрий вийшов з Марафону але лишився в Єдиних Новинах - різниця , й це лиш крапелька