Российские дроны атакуют Европу с танкеров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры теневого флота для запуска и управления дронами, которые направляют против европейских стран.

глава государства подчеркнул, что Европа должна продолжать санкционное давление, чтобы оно болезненно ударило по российской торговле, энергоресурсам и инфраструктуре танкерного флота.

"Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров. По крайней мере для теневого флота", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент добавил, что на этой неделе Украина ожидает решений Европы по новому пакету санкций против РФ.

"Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами и всей инфраструктуре танкерного флота", - подчеркнул он.

Ранее Великобритания заявила, что планирует использовать беспилотники собственного производства для создания "стены из дронов", чтобы усилить защиту стран НАТО в случае российской агрессии.

Новые недорогие беспилотники, разработанные в сотрудничестве с Украиной, станут частью стратегии сдерживания самолетов и дронов РФ на восточном фланге Альянса.

