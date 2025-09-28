РУС
Российские дроны атакуют Европу с танкеров, - Зеленский

Зеленский: Россия управляет дронами через танкеры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры теневого флота для запуска и управления дронами, которые направляют против европейских стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства подчеркнул, что Европа должна продолжать санкционное давление, чтобы оно болезненно ударило по российской торговле, энергоресурсам и инфраструктуре танкерного флота.

"Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров. По крайней мере для теневого флота", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Россия пытается в этом году ударить по Украине блэкаутом, - Зеленский. ВИДЕО

Президент добавил, что на этой неделе Украина ожидает решений Европы по новому пакету санкций против РФ.

"Особенно важно, чтобы санкции болезненно ударили по российской торговле энергоресурсами и всей инфраструктуре танкерного флота", - подчеркнул он.

Зеленский об атаках РФ на европейские страны: Путин проверяет, что у них есть

Ранее Великобритания заявила, что планирует использовать беспилотники собственного производства для создания "стены из дронов", чтобы усилить защиту стран НАТО в случае российской агрессии.

Новые недорогие беспилотники, разработанные в сотрудничестве с Украиной, станут частью стратегии сдерживания самолетов и дронов РФ на восточном фланге Альянса.

Европа должна прекратить импорт российских нефти и газа. Все эти деньги РФ тратит только на войну, - Зеленский

+9
Всем, даже Европе, поставил задачи. Теперь ждет доклады, загляденье.
28.09.2025 21:27 Ответить
+4
Ви ще не всіх назвали. Є Жирнов, Гордон, Бацман, Демченко та багато багато інших...
28.09.2025 21:35 Ответить
+2
та ти шо??? ти тепер забираєш роботу у Портніков-Фейгін-Курбанова- Шейтельман?
28.09.2025 21:31 Ответить
https://detector.media/shchodenni-telenovini/article/244068/2025-09-12-oblychchya-marafonu-iedyni-novyny-ta-suspilnogo-komu-davaly-slovo-naychastishe-u-serpni-2025-roku/

цікава інформація для тих, хто ще може хоч трішки вибрати не сплошняком ОПУ на разрєшьонна-дапущєннам Єрмаком ТБ ... Лєщенко тільки на МАРАФЕТІ наприклад ну т п

Детектор медіа про різницю гостей на двох - МАРАФОН та Преший Національний Суспільне , котрий вийшов з Марафону але лишився в Єдиних Новинах - різниця , й це лиш крапелька
28.09.2025 21:44 Ответить
Але Шейтельман то його особистий політтехнолог на сахранєніє РУССКАВА на третє ПРишестя РИГІВ ... А ГОРДОН то також- Малюк "зубсвій дав за нього."
28.09.2025 21:49 Ответить
Шейтельман більший українець ніж ти у будь-яку дупу затичка.
28.09.2025 21:59 Ответить
Просто геніальний план щоб Европа заборонила взагалі все кацапській танкери і корита. Херостоатех всех переіграл...
28.09.2025 21:32 Ответить
Они там ещё на палубе шашлычки на майские потужно жарят и Чонгар разминируют.
28.09.2025 21:32 Ответить
Геополітик!Стратег!В нього отих заяв як в дурня фантиків
28.09.2025 21:37 Ответить
Не розумію чого кепкувати з слів Зеленського. Це цілком ймовірно і практично може бути виконаним. Тим більше у росії з часів совка є досвід використання військовими цивільних зовні суден.
28.09.2025 21:42 Ответить
А головне путлеру життєво важливо спровокувати додаткові санкції на свій флот.
28.09.2025 21:46 Ответить
А залітаючи літаками він не провокує чергові санкції?
28.09.2025 21:59 Ответить
ця новина вже скисла й воно її смакує ...
28.09.2025 21:51 Ответить
а може ЦН читає триденної давнини ...
28.09.2025 21:52 Ответить
На фото лідора - погляд як у Кашпіровського, руками водить, як Чумак..
28.09.2025 22:00 Ответить
 
 