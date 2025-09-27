Европа должна прекратить импорт российской нефти и газа. Все эти деньги РФ тратит только на войну, - Зеленский

Европа должна прекратить любой импорт российских нефти и газа, поскольку доходы от продажи энергоресурсов Россия тратит только на войну против Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский написал в телеграм.

"Европа должна прекратить любой импорт российских нефти и газа. Все эти деньги Россия тратит исключительно на войну. Мы не видим роста социальной поддержки в России, значит, все эти деньги тратятся на войну. Если будет дефицит с этими деньгами на войну, будет уменьшение социальной поддержки в России людей. Если будет уменьшение социальной поддержки, люди будут недовольны. И будет недовольно, соответственно, руководство России. Как показывает история, Россия всегда менялась через голодные бунты. Поэтому, безусловно, они этого боятся", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что нужно найти выход и остановить покупку российских энергоресурсов.

"И в этом я поддерживаю США безусловно, и Украина готова помочь Европе", - заявил президент.

В то же время он подчеркнул, что это должно быть комплексное решение, которое будет касаться не только энергетики, но и, в частности, теневого флота России.

"Это должно быть комплексное решение: не только энергетика, но и теневой флот, но и в принципе остановка возможности России торговать, экспортировать морем те или иные товары. Это также важный выход - уменьшать экономику. Теневой флот, банковская сфера, энергоресурсы - должны быть полные санкции, без исключений", - добавил глава государства.

