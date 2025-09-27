Европа должна прекратить импорт российской нефти и газа. Все эти деньги РФ тратит только на войну, - Зеленский
Европа должна прекратить любой импорт российских нефти и газа, поскольку доходы от продажи энергоресурсов Россия тратит только на войну против Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский написал в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Европа должна прекратить любой импорт российских нефти и газа. Все эти деньги Россия тратит исключительно на войну. Мы не видим роста социальной поддержки в России, значит, все эти деньги тратятся на войну. Если будет дефицит с этими деньгами на войну, будет уменьшение социальной поддержки в России людей. Если будет уменьшение социальной поддержки, люди будут недовольны. И будет недовольно, соответственно, руководство России. Как показывает история, Россия всегда менялась через голодные бунты. Поэтому, безусловно, они этого боятся", - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что нужно найти выход и остановить покупку российских энергоресурсов.
"И в этом я поддерживаю США безусловно, и Украина готова помочь Европе", - заявил президент.
В то же время он подчеркнул, что это должно быть комплексное решение, которое будет касаться не только энергетики, но и, в частности, теневого флота России.
"Это должно быть комплексное решение: не только энергетика, но и теневой флот, но и в принципе остановка возможности России торговать, экспортировать морем те или иные товары. Это также важный выход - уменьшать экономику. Теневой флот, банковская сфера, энергоресурсы - должны быть полные санкции, без исключений", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Питання довіри
Формально Телеграм не підконтрольний Кремлю - Дуров неодноразово заявляв, що не надає даних ФСБ.
Проте багато експертів вважають, що ризики існують: код закритий, прозорості немає, тому перевірити, чи не «зливається» щось російським спецслужбам - неможливо.
У 2024-25 рр. СБУ та уряд України офіційно застерігали держслужбовців від використання Телеграму для службових цілей.
а висновок від мене - Зеленський відбирає роботу у журналістів чи політологів ? А сам має час на це?
Але навіщо ВОНО підгавкує ? Та ще де у соцмережі...Є один один Головний за океаном - нехай гавкає...
Таке враження що узЄ трохи дах знесло після перезагрузки висловлювань ДОНІ в ООН
Про це повідомляє Politico.
Вот вы гады. Вот уроды!
Нафтопровід Дружбу не закриває,він продовжує і далі працювати на рос.воєнну машину.