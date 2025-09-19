Российский газ в настоящее время импортируют восемь стран ЕС, - Еврокомиссия

По данным Европейской комиссии, восемь государств-членов Европейского Союза продолжают импортировать природный газ из Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Кайса Итконен.

"По последней информации, которую мы имеем, отдельные страны-члены ЕС импортируют российский газ, но есть оговорка, что мы не имеем официальной информации о том, куда этот газ попадает. Мы знаем, откуда газ попадает в систему ЕС, но не знаем, где он хранится и где. в конце концов, потребляется. Страны-члены ЕС, которые импортируют российский газ, - это Бельгия, Нидерланды, Франция, Испания, Португалия - преимущественно сжиженный газ, а также Греция, Словакия и Венгрия через газопровод "Турецкий поток", - рассказала пресс-секретарь.

Она отметила, что не владеет информацией о конкретных объемах газа, импортируемого каждым государством-членом, ведь Еврокомиссия не является органом, который предоставляет подобные данные, которые к тому же есть в открытом доступе.

Пресс-секретарь пояснила, что Еврокомиссия коммуницирует с государствами-членами ЕС по этому вопросу, чтобы понимать потребности и предоставлять предложения по диверсификации, а также вопросам инфраструктуры.

