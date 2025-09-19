Російський газ нині імпортують вісім країн ЄС, - Єврокомісія

За даними Європейської комісії, вісім держав-членів Європейського Союзу продовжують імпортувати природний газ із Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу у Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Ана Кайса Ітконен.

"За останньою інформацією, яку ми маємо, окремі країни-члени ЄС імпортують російський газ, але є застереження, що ми не маємо офіційної інформації про те, куди цей газ потрапляє. Ми знаємо, звідки газ потрапляє до системи ЄС, але не знаємо, де він зберігається і де зрештою споживається. Країни-члени ЄС, які імпортують російський газ, - це Бельгія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Португалія – переважно зріджений газ, а також Греція, Словаччина та Угорщина через газогін "Турецький потік", - розповіла речниця.

Вона зауважила, що не володіє інформацією про конкретні об'єми газу, що імпортується кожною державою-членом, адже Єврокомісія не є органом, який надає подібні дані, які до того ж є у відкритому доступі.

Речниця пояснила, що Єврокомісія комунікує з державами-членами ЄС з цього питання, щоб розуміти потреби і надавати пропозиції щодо диверсифікації, а також питань інфраструктури.

