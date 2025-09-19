УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10716 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС Санкції ЄС проти Росії
1 343 3

ЄС забороняє імпорт російського зрідженого газу, - фон дер Ляєн

Санкції ЄС проти Росії. Які обмеження запровадять?

Євросоюз в рамках 19-го пакету санкцій має намір заборонити імпорт російського зрідженого газу, криптоплатформи і транзакції у криптовалюті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Також хочуть заборонити систему кредитних карток "Мир".

"Військова економіка Росії підтримується доходами від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки. Настав час закрити кран. Ми готові до цього", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії.

Читайте: ЄС не змінить санкційну політику щодо Білорусі після зняття обмежень США з "Белавіа", - МЗС Литви

Автор: 

росія (67815) санкції (12734) Євросоюз (14148) фон дер Ляєн Урсула (882)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гоп-стоп !

зашла Урсула з-за угла....

пік споживання газу у світі припадає на 2030 рік, у тому числі в Китаї.
ціни на газ падають вже !

.
показати весь коментар
19.09.2025 15:19 Відповісти
планують до кінця наступного року, тобто ще більш як рік треба чекати, коли ЄС планує закрити кран, а кажуть, що "час настав" уже. То чого зараз не припинити купувати російський газ, якщо так голосно заявляють, що "час настав". Серед політиків чесних людей нема, одні маніпулятори і брехуни.
показати весь коментар
19.09.2025 16:02 Відповісти
до речі, і змі, не тільки політики
показати весь коментар
19.09.2025 16:03 Відповісти
 
 