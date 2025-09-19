ЄС забороняє імпорт російського зрідженого газу, - фон дер Ляєн
Євросоюз в рамках 19-го пакету санкцій має намір заборонити імпорт російського зрідженого газу, криптоплатформи і транзакції у криптовалюті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Також хочуть заборонити систему кредитних карток "Мир".
"Військова економіка Росії підтримується доходами від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки. Настав час закрити кран. Ми готові до цього", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії.
зашла Урсула з-за угла....
пік споживання газу у світі припадає на 2030 рік, у тому числі в Китаї.
ціни на газ падають вже !
