ЄС не змінить санкційну політику щодо Білорусі після зняття обмежень США з "Белавіа", - МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що рішення США зняти санкції з державної білоруської авіакомпанії "Белавіа" не вплине на політику Європейського Союзу щодо Мінська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За його словами, позиція ЄС щодо Білорусі рухається у протилежному напрямку: обмеження продовжують розширюватися, а Литва прагне узгоджувати свої заходи із санкціями проти Росії.

"Ми говоритимемо про додаткові пакети санкцій як у зв'язку з агресією проти України, так і у зв'язку з гібридними діями, а також у зв'язку з вчиненням злочинів в Україні", - зазначив Будріс. Міністр додав, що завдяки активній координації з іншими країнами ЄС ймовірність застосування національних санкцій Литви значно зменшилася.

Будріс підкреслив, що рішення США не стане сигналом для пом’якшення європейських санкцій і не вплине на стратегічний курс Литви у відносинах із Білоруссю. "Зараз я бачу, що ймовірність того, що знадобляться ці альтернативні заходи, зменшилася. Імовірність того, що знадобляться регіональні та національні санкції, зменшилася", - додав глава литовської дипломатії.

