400 5

ЄС не змінить санкційну політику щодо Білорусі після зняття обмежень США з "Белавіа", - МЗС Литви

Литва готова розширити співпрацю з Україною в підготовці військових

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що рішення США зняти санкції з державної білоруської авіакомпанії "Белавіа" не вплине на політику Європейського Союзу щодо Мінська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За його словами, позиція ЄС щодо Білорусі рухається у протилежному напрямку: обмеження продовжують розширюватися, а Литва прагне узгоджувати свої заходи із санкціями проти Росії.

"Ми говоритимемо про додаткові пакети санкцій як у зв'язку з агресією проти України, так і у зв'язку з гібридними діями, а також у зв'язку з вчиненням злочинів в Україні", - зазначив Будріс. Міністр додав, що завдяки активній координації з іншими країнами ЄС ймовірність застосування національних санкцій Литви значно зменшилася.

Будріс підкреслив, що рішення США не стане сигналом для пом’якшення європейських санкцій і не вплине на стратегічний курс Литви у відносинах із Білоруссю. "Зараз я бачу, що ймовірність того, що знадобляться ці альтернативні заходи, зменшилася. Імовірність того, що знадобляться регіональні та національні санкції, зменшилася", - додав глава литовської дипломатії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 19-й пакет санкцій проти РФ буде представлено 19 або 22 вересня, - Politico

авіакататроф Боінгів на росії вдалось уникнути.
показати весь коментар
18.09.2025 15:07 Відповісти
Так, тепер безсанкціинй бацька буде поставляти запчастини ************ - спасіба трампошкє
показати весь коментар
18.09.2025 15:14 Відповісти
Але є нюанс: дозволено експлуатувати і обслуговувати тільки 8 літаків, а токож тільки для цих літаків поставляти запчастини. Сімейний літак Ригорича заборонено обслуговувати.
показати весь коментар
18.09.2025 15:27 Відповісти
І "внєзапно" ці 8 літаків почнуть ламатись кожен день.
показати весь коментар
18.09.2025 16:11 Відповісти
там де 8 там і 80...
показати весь коментар
18.09.2025 16:29 Відповісти
 
 