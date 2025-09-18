УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10377 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
119 3

19-й пакет санкцій проти РФ буде представлено 19 або 22 вересня, - Politico

санкції

Новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, який стане вже 19-м за рахунком, затримується та буде представлений на початку наступного тижня.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

Єврокомісія планувала оприлюднити його 16 вересня, однак тиск з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає від Європи більш рішучих дій в обмін на підтримку американських санкцій, ускладнив процес у Брюсселі.

За даними дипломатів, документ можуть презентувати 19 або 22 вересня. Деякі європейські чиновники сподіваються на більш ранній термін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ: Європа тисне на Трампа, але отримує зустрічні вимоги, - The Wall Street Journal

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас запевнила, що пакет буде представлено найближчим часом. Вона наголосила на необхідності посилити обмеження проти російських банків, енергетичних компаній, криптобірж і "тіньового флоту".

Каллас підкреслила: "Росія випробовує Захід. Якщо Путін відчує слабкість, він продовжить наступ. Європа повинна відповідати жорстко".

Водночас питання скорочення імпорту російської нафти залишається спірним. Туреччина відмовляється приєднуватися до санкцій, а всередині ЄС Угорщина і Словаччина гальмують відмову від постачань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США і Європа не можуть дійти згоди щодо запровадження жорсткіших санкцій проти РФ, - WSJ

Автор: 

росія (67792) санкції (12729) Євросоюз (14143)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто уже узгодили з кремлем
показати весь коментар
18.09.2025 10:54 Відповісти
Не ракет санкцій, а повна лажа. Жодного покарання для вузькооких спонсорів війни та припинення закупівель енергоносіїв.
показати весь коментар
18.09.2025 11:00 Відповісти
А без "або" не можна?
показати весь коментар
18.09.2025 11:07 Відповісти
 
 