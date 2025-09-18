19-й пакет санкцій проти РФ буде представлено 19 або 22 вересня, - Politico
Новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, який стане вже 19-м за рахунком, затримується та буде представлений на початку наступного тижня.
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
Єврокомісія планувала оприлюднити його 16 вересня, однак тиск з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає від Європи більш рішучих дій в обмін на підтримку американських санкцій, ускладнив процес у Брюсселі.
За даними дипломатів, документ можуть презентувати 19 або 22 вересня. Деякі європейські чиновники сподіваються на більш ранній термін.
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас запевнила, що пакет буде представлено найближчим часом. Вона наголосила на необхідності посилити обмеження проти російських банків, енергетичних компаній, криптобірж і "тіньового флоту".
Каллас підкреслила: "Росія випробовує Захід. Якщо Путін відчує слабкість, він продовжить наступ. Європа повинна відповідати жорстко".
Водночас питання скорочення імпорту російської нафти залишається спірним. Туреччина відмовляється приєднуватися до санкцій, а всередині ЄС Угорщина і Словаччина гальмують відмову від постачань.
