19-й пакет санкций против РФ будет представлен 19 или 22 сентября, - Politico

Новый пакет санкций Европейского союза против России, который станет уже 19-м по счету, задерживается и будет представлен в начале следующей недели.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Еврокомиссия планировала обнародовать его 16 сентября, однако давление со стороны президента США Дональда Трампа, который требует от Европы более решительных действий в обмен на поддержку американских санкций, усложнило процесс в Брюсселе.

По данным дипломатов, документ могут презентовать 19 или 22 сентября. Некоторые европейские чиновники надеются на более ранний срок.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заверила, что пакет будет представлен в ближайшее время. Она подчеркнула необходимость усилить ограничения против российских банков, энергетических компаний, криптобирж и "теневого флота".

Каллас подчеркнула: "Россия испытывает Запад. Если Путин почувствует слабость, он продолжит наступление. Европа должна отвечать жестко".

В то же время вопрос сокращения импорта российской нефти остается спорным. Турция отказывается присоединяться к санкциям, а внутри ЕС Венгрия и Словакия тормозят отказ от поставок.

