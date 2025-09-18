19-й пакет санкций против РФ будет представлен 19 или 22 сентября, - Politico
Новый пакет санкций Европейского союза против России, который станет уже 19-м по счету, задерживается и будет представлен в начале следующей недели.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
Еврокомиссия планировала обнародовать его 16 сентября, однако давление со стороны президента США Дональда Трампа, который требует от Европы более решительных действий в обмен на поддержку американских санкций, усложнило процесс в Брюсселе.
По данным дипломатов, документ могут презентовать 19 или 22 сентября. Некоторые европейские чиновники надеются на более ранний срок.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заверила, что пакет будет представлен в ближайшее время. Она подчеркнула необходимость усилить ограничения против российских банков, энергетических компаний, криптобирж и "теневого флота".
Каллас подчеркнула: "Россия испытывает Запад. Если Путин почувствует слабость, он продолжит наступление. Европа должна отвечать жестко".
В то же время вопрос сокращения импорта российской нефти остается спорным. Турция отказывается присоединяться к санкциям, а внутри ЕС Венгрия и Словакия тормозят отказ от поставок.
