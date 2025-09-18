ЕС не изменит санкционную политику в отношении Беларуси после снятия ограничений США с "Белавиа", - МИД Литвы

РУС
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что решение США снять санкции с государственной белорусской авиакомпании "Белавиа" не повлияет на политику Европейского Союза в отношении Минска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

По его словам, позиция ЕС в отношении Беларуси движется в противоположном направлении: ограничения продолжают расширяться, а Литва стремится согласовывать свои меры с санкциями против России.

"Мы будем говорить о дополнительных пакетах санкций как в связи с агрессией против Украины, так и в связи с гибридными действиями, а также в связи с совершением преступлений в Украине", - отметил Будрис. Министр добавил, что благодаря активной координации с другими странами ЕС вероятность применения национальных санкций Литвы значительно уменьшилась.

Будрис подчеркнул, что решение США не станет сигналом для смягчения европейских санкций и не повлияет на стратегический курс Литвы в отношениях с Беларусью. "Сейчас я вижу, что вероятность того, что понадобятся эти альтернативные меры, уменьшилась. Вероятность того, что понадобятся региональные и национальные санкции, уменьшилась", - добавил глава литовской дипломатии.

