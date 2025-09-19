ЕС запрещает импорт российского сжиженного газа, – фон дер Ляен

Евросоюз в рамках 19-го пакет санкций намерен запретить импорт российского сжиженного газа, криптоплатформы и транзакции в криптовалюте.

Также хотят запретить систему кредитных карт "Мир".

"Военная экономика России поддерживается доходами от ископаемого топлива. Мы хотим сократить эти доходы. Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки. Пришло время закрыть кран. Мы готовы к этому", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

