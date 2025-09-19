РУС
ЕС запрещает импорт российского сжиженного газа, – фон дер Ляен

Санкции ЕС против России. Какие ограничения введут?

Евросоюз в рамках 19-го пакет санкций намерен запретить импорт российского сжиженного газа, криптоплатформы и транзакции в криптовалюте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Также хотят запретить систему кредитных карт "Мир".

"Военная экономика России поддерживается доходами от ископаемого топлива. Мы хотим сократить эти доходы. Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки. Пришло время закрыть кран. Мы готовы к этому", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России.

гоп-стоп !

зашла Урсула з-за угла....

пік споживання газу у світі припадає на 2030 рік, у тому числі в Китаї.
ціни на газ падають вже !

19.09.2025 15:19 Ответить
планують до кінця наступного року, тобто ще більш як рік треба чекати, коли ЄС планує закрити кран, а кажуть, що "час настав" уже. То чого зараз не припинити купувати російський газ, якщо так голосно заявляють, що "час настав". Серед політиків чесних людей нема, одні маніпулятори і брехуни.
19.09.2025 16:02 Ответить
до речі, і змі, не тільки політики
19.09.2025 16:03 Ответить
 
 