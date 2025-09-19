ЕС запрещает импорт российского сжиженного газа, – фон дер Ляен
Евросоюз в рамках 19-го пакет санкций намерен запретить импорт российского сжиженного газа, криптоплатформы и транзакции в криптовалюте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Также хотят запретить систему кредитных карт "Мир".
"Военная экономика России поддерживается доходами от ископаемого топлива. Мы хотим сократить эти доходы. Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки. Пришло время закрыть кран. Мы готовы к этому", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России.
зашла Урсула з-за угла....
пік споживання газу у світі припадає на 2030 рік, у тому числі в Китаї.
ціни на газ падають вже !
