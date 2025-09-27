Європа має припинити імпорт російських нафти й газу. Всі ці гроші РФ витрачає лише на війну, - Зеленський
Європа повинна припинити будь-який імпорт російських нафти й газу, оскільки прибутки від продажу енергоресурсів Росія витрачає лише на війну проти України.
Про це президент Володимир Зеленський написав в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Європа має припинити будь-який імпорт російських нафти й газу. Усі ці гроші Росія витрачає виключно на війну. Ми не бачимо зростання соціальної підтримки в Росії, значить, усі ці гроші витрачають на війну. Якщо буде дефіцит із цими грошима на війну, буде зменшення соціальної підтримки в Росії людей. Якщо буде зменшення соціальної підтримки, люди будуть незадоволені. І буде незадоволене, відповідно, керівництво Росії. Як свідчить історія, Росія завжди змінювалася через голодні бунти. Тому, безумовно, вони цього бояться", - сказав глава держави.
Зеленський додав, що потрібно знайти вихід і зупинити купівлю російських енергоресурсів.
"І в цьому я підтримую США безумовно, і Україна готова допомогти Європі", - заявив президент.
Водночас він наголосив, що це має бути комплексне рішення, яке стосуватиметься не лише енергетики, а й, зокрема, тіньового флоту Росії.
"Це має бути комплексне рішення: не тільки енергетика, але й тіньовий флот, але й у принципі зупинка можливості Росії торгувати, експортувати морем ті чи інші товари. Це також важливий вихід – зменшувати економіку. Тіньовий флот, банківська сфера, енергоресурси – мають бути повні санкції, без винятків", - додав глава держави.
