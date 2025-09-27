УКР
Європа має припинити імпорт російських нафти й газу. Всі ці гроші РФ витрачає лише на війну, - Зеленський

Європа повинна припинити будь-який імпорт російських нафти й газу, оскільки прибутки від продажу енергоресурсів Росія витрачає лише на війну проти України.

Про це  президент Володимир Зеленський написав в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Європа має припинити будь-який імпорт російських нафти й газу. Усі ці гроші Росія витрачає виключно на війну. Ми не бачимо зростання соціальної підтримки в Росії, значить, усі ці гроші витрачають на війну. Якщо буде дефіцит із цими грошима на війну, буде зменшення соціальної підтримки в Росії людей. Якщо буде зменшення соціальної підтримки, люди будуть незадоволені. І буде незадоволене, відповідно, керівництво Росії. Як свідчить історія, Росія завжди змінювалася через голодні бунти. Тому, безумовно, вони цього бояться", - сказав глава держави.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Зеленський додав, що потрібно знайти вихід і зупинити купівлю російських енергоресурсів.

"І в цьому я підтримую США безумовно, і Україна готова допомогти Європі", - заявив президент.

Водночас він наголосив, що це має бути комплексне рішення, яке стосуватиметься не лише енергетики, а й, зокрема, тіньового флоту Росії.

Читайте також: Російський газ нині імпортують вісім країн ЄС, - Єврокомісія

"Це має бути комплексне рішення: не тільки енергетика, але й тіньовий флот, але й у принципі зупинка можливості Росії торгувати, експортувати морем ті чи інші товари. Це також важливий вихід – зменшувати економіку. Тіньовий флот, банківська сфера, енергоресурси – мають бути повні санкції, без винятків", - додав глава держави.

Читайте також: Європа має відмовитися від російської нафти, Трамп має рацію, - Каллас

Топ коментарі
+3
А прокачку этой самой нефти территорией Украины? Или это другое?
27.09.2025 22:28 Відповісти
27.09.2025 22:28 Відповісти
+2
27.09.2025 22:31 Відповісти
27.09.2025 22:31 Відповісти
+1
Це договір відтермінування з ЄС для поступового відходу здається до 2026 чи -27рр
Але навіщо ВОНО підгавкує ? Та ще де у соцмережі...Є один один Головний за океаном - нехай гавкає...
Таке враження що узЄ трохи дах знесло після перезагрузки висловлювань ДОНІ в ООН
27.09.2025 22:34 Відповісти
27.09.2025 22:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
справка від ШІ- нічого особистого

Питання довіри

Формально Телеграм не підконтрольний Кремлю - Дуров неодноразово заявляв, що не надає даних ФСБ.

Проте багато експертів вважають, що ризики існують: код закритий, прозорості немає, тому перевірити, чи не «зливається» щось російським спецслужбам - неможливо.

У 2024-25 рр. СБУ та уряд України офіційно застерігали держслужбовців від використання Телеграму для службових цілей.

а висновок від мене - Зеленський відбирає роботу у журналістів чи політологів ? А сам має час на це?
27.09.2025 22:26 Відповісти
27.09.2025 22:26 Відповісти
Мабуть копіювати Великого Доні вирішило? У соушел з рашистським корінням ...
27.09.2025 22:27 Відповісти
27.09.2025 22:27 Відповісти
Перш ніж довіряти всіляким "ші", перевіряйте інфу
"код закритий"
Код відкритий https://github.com/telegramdesktop/tdesktop

Питання не в закритості/відкритості коду, а в тому що там на сервері зберігається.
27.09.2025 23:51 Відповісти
27.09.2025 23:51 Відповісти
А прокачку этой самой нефти территорией Украины? Или это другое?
27.09.2025 22:28 Відповісти
27.09.2025 22:28 Відповісти
27.09.2025 22:31 Відповісти
27.09.2025 22:31 Відповісти
та ***** тамадам....
27.09.2025 22:33 Відповісти
27.09.2025 22:33 Відповісти
Юристи повинні вже напрацювати документ, який дозволить цього персонажа засудити до смертної кари
27.09.2025 22:31 Відповісти
27.09.2025 22:31 Відповісти
Це договір відтермінування з ЄС для поступового відходу здається до 2026 чи -27рр
Але навіщо ВОНО підгавкує ? Та ще де у соцмережі...Є один один Головний за океаном - нехай гавкає...
Таке враження що узЄ трохи дах знесло після перезагрузки висловлювань ДОНІ в ООН
27.09.2025 22:34 Відповісти
27.09.2025 22:34 Відповісти
Так, Європа згодна, але в якомусь майбутньому.
27.09.2025 22:35 Відповісти
27.09.2025 22:35 Відповісти
Європейська комісія планує до 2026 року (на рік раніше від попередніх планів) припинити всі закупівлі російського газу та заблокувати діяльність банківських і криптовалютних каналів, які РФ використовує для обходу санкцій, повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news/politico-diznalos-plani-es-perenesti-datu-1758633555.html РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.
27.09.2025 22:40 Відповісти
27.09.2025 22:40 Відповісти
Сколько вы ещё Европа будет у путина покупать углероды?
Вот вы гады. Вот уроды!
27.09.2025 22:35 Відповісти
27.09.2025 22:35 Відповісти
трубу закрий, поц зелений
27.09.2025 22:36 Відповісти
27.09.2025 22:36 Відповісти
їрмаком би тобі по твоєму брехливому рилу.
27.09.2025 22:37 Відповісти
27.09.2025 22:37 Відповісти
Сам про себе.
Нафтопровід Дружбу не закриває,він продовжує і далі працювати на рос.воєнну машину.
27.09.2025 22:39 Відповісти
27.09.2025 22:39 Відповісти
та й відстукує тексти вночі ХТО в ТЕЛЕГРАМІ?
27.09.2025 22:44 Відповісти
27.09.2025 22:44 Відповісти
27.09.2025 22:40 Відповісти
27.09.2025 22:40 Відповісти
27.09.2025 22:42 Відповісти
27.09.2025 22:42 Відповісти
Війна з 2014 , якщо хто забув - чому ще 10 років тому не зупинили - також Зеленський заважав ?
27.09.2025 22:48 Відповісти
27.09.2025 22:48 Відповісти
так так - ніхто нічого не забув.
27.09.2025 22:53 Відповісти
27.09.2025 22:53 Відповісти
вам, зеленим баранам, з зараз окупованої тоти казали - .уйню робите.
і жодна тота не визнає, що вона робила .уйню....
попугаї все за своє все за попередників....
ліпецька фабрика, 83 рази збагачювання - ти невилікопвний кацап.
27.09.2025 23:04 Відповісти
27.09.2025 23:04 Відповісти
нафту кацапську теж Порошенко 6 останніх років на Угорщіну ганяє?
27.09.2025 23:15 Відповісти
27.09.2025 23:15 Відповісти
Може почати з себе? Де боротьба з корупцією та злодіями України? За яким законом відпустили зрадника України, ексначальника Одеського ТЦК Борисова, який за гроші продавав Україну та підривав обороноздатність країни? Суд за гроші відпустив зрадника України, то про що можна указувати Європі? Якщо влада не може навести в країні порядку, то може роздати українцям зброю? Гарантовано через місяць на 90% зниження корупції та корупціонерів, а також гарантована воля народу від посягання на неї.
27.09.2025 22:54 Відповісти
27.09.2025 22:54 Відповісти
В свій медійний бізнес у рашці коли продаси? Чия би корова мичала..
27.09.2025 22:55 Відповісти
27.09.2025 22:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JcOgwKP7gvc

дуже цікаве пророцтво Портнікова на запитання від Залмаєва

Одна з тем, наприклад:Трамп -це остання спроба білої Америки навіть з мігрантами ( але з допомогою білих європейців мігрантів часів 20-го сторіччя) ... так от -це остання межа перед перемогою США - або білих ультра -ПРАВИМИ методами схожими до часів апартеїду, або демократів з населенням в більшості схожим з тим , з котрим боровся умовно апартеід ...
27.09.2025 23:11 Відповісти
27.09.2025 23:11 Відповісти
...."єидиний шанс ультраправих у США і у світі зберегти себе -це війна як у Гітлера , а Трамп не готовий бути Гітлером ... "
Тому респи й можуть зберегти себе лиш перемогою ультра правого курсу...
від себе скажу , як власне спостереження ( абсолютно правий Портніков)- тому й рейганісти котрі роками не ходили голосувати за Трмпа , пішли саме у ці вибори рятувати Трампом майбутнє партії .
27.09.2025 23:17 Відповісти
27.09.2025 23:17 Відповісти
Бляха... Ну як не соромно погоджуватися виглядати таким ідіотом? Чи краде стільки бабла з цієї прокачки, що навіть виглядати на цілий світ круглим ідіотом вигідно))))
27.09.2025 23:45 Відповісти
27.09.2025 23:45 Відповісти
 
 