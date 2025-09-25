УКР
714 10

Європа має відмовитися від російської нафти, Трамп має рацію, - Каллас

Відмова від російської нафти. У ЄС підтримують заклик Трампа

Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що залежність деяких європейських країн від російських енергоносіїв підживлює війну.

Про це вона заявила в інтерв'ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

За словами Каллас, Дональд Трамп має рацію, коли каже, що країни Європи мають припинити купувати російську нафту та газ.

"Звісно, він має рацію. Ми давно говоримо, що залежність від російської нафти й газу фактично підживлює війну", - зазначила вона.

Читайте: Литва повністю демонтувала лінії електропередач з Росією, - ЗМІ

Вона висловила "великий жаль" з приводу того, що не всі держави-члени відмовилися від поставок з Москви.

Каллас заявила, що сусідні країни пропонують реальні альтернативи.

Водночас вона не вважає, що варто запроваджувати санкції проти Угорщини та Словаччини. Каллас сказала, що варто "активніше користуватися альтернативами, які пропонують сусіди, щоб позбутися залежності від російських енергоносіїв, як закликає президент Трамп".

Читайте також: Українські дрони зупинили роботу двох нафтових портів РФ на Чорному морі, - Bloomberg

Відмова від російських енергоносіїв

Раніше Дональд Трамп не раз закликав країни Європи припинити купувати російську нафту та повторив свою вимогу на Генасамблеї ООН.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від купівлі російської нафти, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, оскільки країна не має виходу до моря.

Міністр енергетики США Райт сказав, що Штати готові повністю замінити російські газ і нафту для Європи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа остаточно припинить використання російського викопного палива до 2027 року.

Читайте: Болгарія наступного року припинить договір про транзит газу з Росії, – прем’єр

газ (10648) нафта (5887) росія (67966) Євросоюз (14185)
+4
не пройшло і 10 років як до їх дойшло
показати весь коментар
25.09.2025 10:12 Відповісти
+3
між дойшло і відмовились від російських енергоресурсів - може пройти ще 10 років, а то і всі 20
показати весь коментар
25.09.2025 10:15 Відповісти
+2
"Звісно, він має рацію. Ми давно говоримо, що залежність від російської нафти й газу фактично підживлює війну І МИ ЦЕ РОБИМО ВЖЕ ЧОТИРИ РОКИ , ЯК СПІВУЧАСНИКИ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇУКРАЇНИ І ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ", (ЛИЦЕМІРНІ ПОКИДЬКИ)- зазначила вона.
показати весь коментар
25.09.2025 10:13 Відповісти
повільніше,повільніше а то ще передумають
показати весь коментар
25.09.2025 10:21 Відповісти
Фон дер ляйна, анонсувала ще на рік фінансування ЄС рашистської машини смерті ,для українського народу ,через закупівлю в 3,14дерації викопного палива...
показати весь коментар
25.09.2025 10:31 Відповісти
прикро
показати весь коментар
25.09.2025 10:40 Відповісти
Звичайно-бо купувати у агресора ресурси це підживлювати його військову машину...
показати весь коментар
25.09.2025 10:22 Відповісти
Аякжеж....відмовляться...після війни...точно так ,як відправляють війська,точно так ,як збивають дрони.
показати весь коментар
25.09.2025 10:49 Відповісти
Усе воно так, тільки для цього санкції негайно потрібні! Швидше за все, потім краснов (трампакс) хрюкне: "США введе санкції через пів року, після того як сонце буде вставати на заході, а сідати на сході!"
Хіба цього, не зрозуміло???
показати весь коментар
25.09.2025 10:56 Відповісти
Живі приклади, як можна обходитись без кацапських нафти та газу, сусіди Орбана та Фіці це Австрія та Чехія. У них теж нема виходу до морів, але їхнє керівництво не киває на цю обставину. Мало того, Хорватія сама запропонувала двом клієнтам ***** в ЄС надати свої порти та тубопроводи на Адріатиці, щоб Орбан з Фіцею могли отримувати газ та нафту з джерел не залежних від Кацапії.
Як бачите, справа не в тому, звідки цій парочці брати енергоресурси, а в відкатах та хабарах від *****.
показати весь коментар
25.09.2025 11:27 Відповісти
 
 