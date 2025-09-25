Європа має відмовитися від російської нафти, Трамп має рацію, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що залежність деяких європейських країн від російських енергоносіїв підживлює війну.

Про це вона заявила в інтерв'ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

За словами Каллас, Дональд Трамп має рацію, коли каже, що країни Європи мають припинити купувати російську нафту та газ.

"Звісно, він має рацію. Ми давно говоримо, що залежність від російської нафти й газу фактично підживлює війну", - зазначила вона.

Вона висловила "великий жаль" з приводу того, що не всі держави-члени відмовилися від поставок з Москви.

Каллас заявила, що сусідні країни пропонують реальні альтернативи.

Водночас вона не вважає, що варто запроваджувати санкції проти Угорщини та Словаччини. Каллас сказала, що варто "активніше користуватися альтернативами, які пропонують сусіди, щоб позбутися залежності від російських енергоносіїв, як закликає президент Трамп".

Відмова від російських енергоносіїв

Раніше Дональд Трамп не раз закликав країни Європи припинити купувати російську нафту та повторив свою вимогу на Генасамблеї ООН.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від купівлі російської нафти, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, оскільки країна не має виходу до моря.

Міністр енергетики США Райт сказав, що Штати готові повністю замінити російські газ і нафту для Європи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа остаточно припинить використання російського викопного палива до 2027 року.

