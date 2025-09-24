Болгарія наступного року припинить договір про транзит газу з Росії, – прем’єр

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що Болгарія припинить договір про транзит російського газу в наступному, 2026 році.

Під час спілкування з журналістами в кулуарах сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Желязков прокоментував заклик президента США до Європи припинити купівлю російських енергоносіїв, пише Європейська правда з посиланням на БНР.

"Ми, як частина Європейського Союзу, приєднаємося до рішень Союзу про те, щоб у короткостроковій перспективі – до 2026 року – були припинені договори про використання або транзит російського природного газу", – сказав Желязков.

Він додав, що "в довгостроковій перспективі", до 2028 року, Болгарія хоче остаточно виключити російський газ зі свого енергетичного ринку.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує вжити кроків для прискорення відмови від російського скрапленого газу (СПГ, LNG) після закликів президента США Дональда Трампа активніше обмежувати енергетичні доходи Москви.

Зокрема, Європейська Комісія розглядає можливість включити положення про дострокове згортання імпорту російського СПГ до нового санкційного пакета проти РФ, це значно раніше, ніж передбачений планом RePowerEU кінець 2027 року.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.