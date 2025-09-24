ЄС остаточно відмовиться від російського викопного палива до 2027 року, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа остаточно припинить використання російського викопного палива до 2027 року.
Про це вона повідомила в Х, інформує Цензор.НЕТ.
Американський лідер Дональд Трамп нещодавно розкритикував держави ЄС, які продовжують купувати енергоресурси в Росії, наголосивши, що вони фактично "фінансують війну проти себе самих".
"Ми погодилися з необхідністю швидко скоротити доходи Росії від викопного палива. Саме це й робить Європа, запроваджуючи 19-й пакет санкцій. Ми посилюємо тиск, забороняючи імпорт російського ЗПГ на європейські ринки та націлюючись на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів і підприємства в третіх країнах", - зазначила фон дер Ляєн.
Можна було б хоча б не *********** про це.