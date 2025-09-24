УКР
ЄС остаточно відмовиться від російського викопного палива до 2027 року, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа остаточно припинить використання російського викопного палива до 2027 року.

Про це вона повідомила в Х, інформує Цензор.НЕТ.

Американський лідер Дональд Трамп нещодавно розкритикував держави ЄС, які продовжують купувати енергоресурси в Росії, наголосивши, що вони фактично "фінансують війну проти себе самих".

"Ми погодилися з необхідністю швидко скоротити доходи Росії від викопного палива. Саме це й робить Європа, запроваджуючи 19-й пакет санкцій. Ми посилюємо тиск, забороняючи імпорт російського ЗПГ на європейські ринки та націлюючись на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів і підприємства в третіх країнах", - зазначила фон дер Ляєн.

паливо (904) Євросоюз (14179) фон дер Ляєн Урсула (888)
+2
Проплата ****** грошей, для війни в Україні, з ЄС, буде регулярною до 2027 року??
24.09.2025 12:49 Відповісти
+1
Я звиняюсь, а раніше не можна ніяк? Люди гинуть...
24.09.2025 12:54 Відповісти
+1
Угу, з 2014-го. Все ніяк.
24.09.2025 13:05 Відповісти
шах і мат. росіюшка в болото занурюється в свої рідні говені
24.09.2025 12:48 Відповісти
Угу, з 2014-го. Все ніяк.
24.09.2025 13:05 Відповісти
Чого Ви такі вимогллимві до Європи? Хто по трубі качає нафту кацапам? А чиє там вугільне обєднання в Ростовській області, яке добуває вугілля і продає через треті країни Україні?
24.09.2025 13:15 Відповісти
Чому ж вимогливий? Просто констатація факту. Де вимоги?
Можна було б хоча б не *********** про це.
24.09.2025 13:52 Відповісти
Трамп давив давив на Європу шоб відказались - не на тих напав - розтягують задоволення
24.09.2025 12:48 Відповісти
24.09.2025 12:49 Відповісти
24.09.2025 12:54 Відповісти
До 3027-го? )
24.09.2025 13:02 Відповісти
Україна може заставити їх відмовитись швидше якщо буде наносити удари по танкерах, газових трубах, нафтових заводах та іншій інфраструктурі!
24.09.2025 13:25 Відповісти
А, Орбано і Фвціо в курсі?
24.09.2025 13:33 Відповісти
вірно, куди поспішати? Українців ще багато лишилось. Сподіваюсь Мадяр значно прискорить цей процес
24.09.2025 14:22 Відповісти
 
 