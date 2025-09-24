ЕС окончательно откажется от российского ископаемого топлива к 2027 году, - фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа окончательно прекратит использование российского ископаемого топлива до 2027 года.
Об этом она сообщила в Х, информирует Цензор.НЕТ.
Американский лидер Дональд Трамп недавно раскритиковал государства ЕС, которые продолжают покупать энергоресурсы у России, подчеркнув, что они фактически "финансируют войну против себя самих".
"Мы согласились с необходимостью быстро сократить доходы России от ископаемого топлива. Именно это и делает Европа, вводя 19-й пакет санкций. Мы усиливаем давление, запрещая импорт российского СПГ на европейские рынки и нацеливаясь на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и предприятия в третьих странах", - отметила фон дер Ляйен.
