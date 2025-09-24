РУС
Новости
561 11

ЕС окончательно откажется от российского ископаемого топлива к 2027 году, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа окончательно прекратит использование российского ископаемого топлива до 2027 года.

Об этом она сообщила в Х, информирует Цензор.НЕТ.

Американский лидер Дональд Трамп недавно раскритиковал государства ЕС, которые продолжают покупать энергоресурсы у России, подчеркнув, что они фактически "финансируют войну против себя самих".

"Мы согласились с необходимостью быстро сократить доходы России от ископаемого топлива. Именно это и делает Европа, вводя 19-й пакет санкций. Мы усиливаем давление, запрещая импорт российского СПГ на европейские рынки и нацеливаясь на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и предприятия в третьих странах", - отметила фон дер Ляйен.

ЕС планирует создать "Стену дронов" в течение года, но полная оборонная сеть требует больше времени, - Кубилюс

топливо (637) Евросоюз (17607) Урсула фон дер Ляйен (630)
Топ комментарии
+1
Проплата ****** грошей, для війни в Україні, з ЄС, буде регулярною до 2027 року??
показать весь комментарий
24.09.2025 12:49 Ответить
+1
Я звиняюсь, а раніше не можна ніяк? Люди гинуть...
показать весь комментарий
24.09.2025 12:54 Ответить
+1
Угу, з 2014-го. Все ніяк.
показать весь комментарий
24.09.2025 13:05 Ответить
шах і мат. росіюшка в болото занурюється в свої рідні говені
показать весь комментарий
24.09.2025 12:48 Ответить
Угу, з 2014-го. Все ніяк.
показать весь комментарий
24.09.2025 13:05 Ответить
Чого Ви такі вимогллимві до Європи? Хто по трубі качає нафту кацапам? А чиє там вугільне обєднання в Ростовській області, яке добуває вугілля і продає через треті країни Україні?
показать весь комментарий
24.09.2025 13:15 Ответить
Чому ж вимогливий? Просто констатація факту. Де вимоги?
Можна було б хоча б не *********** про це.
показать весь комментарий
24.09.2025 13:52 Ответить
Трамп давив давив на Європу шоб відказались - не на тих напав - розтягують задоволення
показать весь комментарий
24.09.2025 12:48 Ответить
Проплата ****** грошей, для війни в Україні, з ЄС, буде регулярною до 2027 року??
показать весь комментарий
24.09.2025 12:49 Ответить
Я звиняюсь, а раніше не можна ніяк? Люди гинуть...
показать весь комментарий
24.09.2025 12:54 Ответить
До 3027-го? )
показать весь комментарий
24.09.2025 13:02 Ответить
Україна може заставити їх відмовитись швидше якщо буде наносити удари по танкерах, газових трубах, нафтових заводах та іншій інфраструктурі!
показать весь комментарий
24.09.2025 13:25 Ответить
А, Орбано і Фвціо в курсі?
показать весь комментарий
24.09.2025 13:33 Ответить
вірно, куди поспішати? Українців ще багато лишилось. Сподіваюсь Мадяр значно прискорить цей процес
показать весь комментарий
24.09.2025 14:22 Ответить
 
 