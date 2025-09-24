Українські дрони зупинили роботу двох нафтових портів РФ на Чорному морі, - Bloomberg

Два ключові нафтові порти на чорноморському узбережжі Росії зупинили завантаження танкерів після нічних попереджень про атаки безпілотників.

Зазначається, що зупинки стосуються терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та нафтобази "Шесхаріс", які розташовані неподалік Новоросійська.

Зупинку КТК підтвердив представник оператора, який заявив, що подібні зупинки є звичайними під час повітряних тривог. Джерела, знайомві із ситуацією, повідомили, що Шесхарис також припинив роботу.

Агентство зазначає, що Разом ці два термінали експортують понад 2 млн барелів нафти на добу з Росії та Казахстану. Це робить їх ключовими ланками світового ланцюжка постачання цієї сировини.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України уразили низку об'єктів на території Росії. Зокрема, серед уражених об'єктів нафтопереробне підприємство "Газпром Нефтехім-Салават".

