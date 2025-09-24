УКР
Новини Удари по нафтопортах РФ
2 631 11

Українські дрони зупинили роботу двох нафтових портів РФ на Чорному морі, - Bloomberg

нафтопорт рф

Два ключові нафтові порти на чорноморському узбережжі Росії зупинили завантаження танкерів після нічних попереджень про атаки безпілотників.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зупинки стосуються терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та нафтобази "Шесхаріс", які розташовані неподалік Новоросійська.

Зупинку КТК підтвердив представник оператора, який заявив, що подібні зупинки є звичайними під час повітряних тривог. Джерела, знайомві із ситуацією, повідомили, що Шесхарис також припинив роботу.

Агентство зазначає, що Разом ці два термінали експортують понад 2 млн барелів нафти на добу з Росії та Казахстану. Це робить їх ключовими ланками світового ланцюжка постачання цієї сировини.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України уразили низку об'єктів на території Росії. Зокрема, серед уражених об'єктів нафтопереробне підприємство "Газпром Нефтехім-Салават".

Читайте також: Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів

Автор: 

нафта (5887) порт (2099) Чорне море (1695) дрони (5696)
Топ коментарі
+5
Саме сьогодні? Чи за підсумками пів-тижня?
Добре добре, порохоботи!!
По перше це красівоє..
По друге ефективні санкції , як покарання
По третє ефективно ослаблення орка
показати весь коментар
24.09.2025 22:09 Відповісти
+2
© та нафтобази "Шесхаріс"

"Шесхаріс", ооо йоо бейбі Шесхаріс!!
показати весь коментар
24.09.2025 22:12 Відповісти
+1
так це ж новина сьогодні - порт в Туапсе...у т ч па-дамашнему сагрєвал кримнашістав
показати весь коментар
24.09.2025 22:16 Відповісти
а бєнзін налівают вже у рашці по 5 бутилак з шампанського на руки.
показати весь коментар
24.09.2025 22:18 Відповісти
Щось там змішав у допису, лайно, кров, пісок і цукор???? Щетельней треба!! Визначитися треба.
показати весь коментар
24.09.2025 22:37 Відповісти
Мощьно написано. Дрони зупинили, чи попередження про атаку?
показати весь коментар
24.09.2025 22:12 Відповісти
Схоже, що мирних переговорів у Казахстані не буде.
показати весь коментар
24.09.2025 22:16 Відповісти
Да, плохо что там и казахская нефть завязана. Нам с ними ссориться пожалуй не стоит. Но **** сами виноваты - нахер вы вообще с кацапами связались?
показати весь коментар
24.09.2025 22:21 Відповісти
Чудова робота ЗСУ
показати весь коментар
24.09.2025 22:29 Відповісти
Стояли мінімум два танкери під загрузку чи вигрузку, а влучили в якийсь пірс буквально біля них.
показати весь коментар
24.09.2025 22:38 Відповісти
Судя по відео нічого критичного там не сталось...через декілька днів відновлять експорт. Ось якби потопили танкер на вході в порт і він заблокував фарватер...це б зупинило роботу порту мінімум на рік.
показати весь коментар
24.09.2025 22:43 Відповісти
 
 