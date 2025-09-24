Атаковано низку об’єктів у Росії, зокрема НПЗ та виробництво БпЛА, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України уразили низку об'єктів на території Росії.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Башкортостан
У ніч на 24 вересня уражено нафтопереробне підприємство "Газпром Нефтехім-Салават".
Попередньо, під ударом опинилася установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа.
Відомо, що підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії.
Волгоградська область
Уражено нафтоперекачувальну станцію "Кузьмичи-1", що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони РФ.
Також удару завдано по нафтоперекачувальній станції Зензеватка", яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев—Тихорецьк".
Бєлгородська область
Минулої ночі з метою порушення виробництва безпілотних літальних апаратів та зниження бойових спроможностей противника, уразили виробництво БпЛА в н.п. Валуйки. Результати та ступінь ураження уточнюються.
Астраханська область
"Підтверджено успішну реалізацію однієї з попередніх місій. Так, 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод (Астраханська область рф). Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу.
Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в рф, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн тонн на рік", - додали в Генштабі.
Дополню
Три человека погибли, восемь пострадали при атаке дронов ВСУ на центр Новороссийска. Горят семь домов, 20 машин повреждены. В городе звучит новый сигнал тревоги. Собрали главное:
- Трое погибли, ещё шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу - троих с травмами средней тяжести, ещё троих в тяжёлом состоянии.
- В городе повреждены не меньше семи домов и гостиница. Школьники сидят в укрытиях, горожан просят не выходить на улицу.
- В некоторых районах после падения обломков начался пожар. Горят автомобили и крыши жилых пятиэтажек.
- Ранены два сотрудника нефтетранспортной компании "Каспийского трубопроводного консорциума". Их увезли на скорой из офиса, остальных эвакуировали.
- Сирены звучат и в других городах края - беспилотную опасность объявили в Анапе.
- В акватории от Геленджика до Новороссийска больше десятка БЭКов, идёт морской бой.
Информация взята из ТК Мэш
В Сочи эвакуируют пляжи из-за угрозы атаки украинских БПЛА и БЭКов
В Краснодарском крае объявлена беспилотная тревога. Отдыхающих просят покинуть пляжи и оставаться в безопасных местах до отбоя.
Людей срочно вывели с пляжей в Дагомысе, Ривьере, Мамайке, Маяке и Красном Штурме. Также закрыты все пляжи в Адлере.
Информация взята из ТК Ридовка
У минулу суботу були ураження НПС "Зєнзєватка" і "Совхозная-2" цього МНП.
Саме через цю гілку Самара-Зєнзєватка магістрального нафтопроводу (Куйбишев-Тихорецьк) "Транснафта" на початку широкомасштабного вторгнення розширило систему магістральних нафтопроводів для забезпечення експорту нафти через порт Новоросійськ в обсязі до 40 млн тонн на рік. Через цей трансрегіональний нафтопровід Куйбишев-Тихорєцьк нафта поставляється на експорт (так званий проект "Юг").
Звісно, удари дронами не зможуть зруйнувати вщент інфраструктуру НПС, але на деякий час, інколи значний, точно призупинить перекачку нафти по цій нитці. Тому треба завдавати ударів по НПСам цієї гілки, яка іде на Тихорецьк. Там далі по цій нитці після "Зєнзєватки" стоять НПС "Кузьмічі" (48°56'51.0"N 44°22'47.0"E), "Тінгута" (48°17'51.0"N 44°18'02.0"E), Караічєво" (47°38'18.3"N 43°18'49.1"E), далі на Ростовсьуій області НПС "Зімовнікі" (47°10'31.0"N 42°26'46.0"E) і НПС "Пєсчанокопская" (46°09'55.7"N 41°04'03.6"E), і далі у Краснодарському краю на ПНБ "Тіхорєцкая" (45°50'36.0"N 40°10'50.0"E). І до речі, по перевалочній нафтобазі "Тіхорєцкая" ще ні разу не прилітало, хоча вона знаходиться на відстані 300 км від Вугледару.
Ця експортна гілка на Новоросійьк проекту "Юг" повинна перестати функціонувати.