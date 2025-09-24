Атаковано низку об’єктів у Росії, зокрема НПЗ та виробництво БпЛА, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили низку об'єктів на території Росії.

Башкортостан

У ніч на 24 вересня уражено нафтопереробне підприємство "Газпром Нефтехім-Салават".

Попередньо, під ударом опинилася установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа.

Відомо, що підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії.

Волгоградська область

Уражено нафтоперекачувальну станцію "Кузьмичи-1", що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони РФ.

Також удару завдано по нафтоперекачувальній станції Зензеватка", яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев—Тихорецьк".

Бєлгородська область

Минулої ночі з метою порушення виробництва безпілотних літальних апаратів та зниження бойових спроможностей противника, уразили виробництво БпЛА в н.п. Валуйки. Результати та ступінь ураження уточнюються.

Астраханська область

"Підтверджено успішну реалізацію однієї з попередніх місій. Так, 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод (Астраханська область рф). Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу.

Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в рф, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн тонн на рік", - додали в Генштабі.

