РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10515 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 034 10

Атаковано ряд объектов в России, в частности НПЗ и производство БПЛА, - Генштаб ВСУ

Удары по российским НПЗ. Генштаб сообщил о результатах

Силы обороны Украины поразили ряд объектов на территории России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Башкортостан

В ночь на 24 сентября поражено нефтеперерабатывающее предприятие "Газпром Нефтехим-Салават".

Предварительно, под ударом оказалась установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На заводе продолжается пожар.

Известно, что предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России.

Также смотрите: Самарская область оказалась под атакой дронов: горит НПЗ. ВИДЕО

Волгоградская область

Поражена нефтеперекачивающая станция "Кузьмичи-1", являющаяся частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ.

Также удар нанесен по нефтеперекачивающей станции "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк".

Читайте: Поражены линейно-производственные станции в Брянской и Самарской областях. Есть попадания по двум самолетам на военном аэродроме "Кача" в Крыму, - Генштаб

Белгородская область

Прошлой ночью с целью нарушения производства беспилотных летательных аппаратов и снижения боевых возможностей противника, поразили производство БпЛА в н.п. Валуйки. Результаты и степень поражения уточняются.

Астраханская область

"Подтверждена успешная реализация одной из предыдущих миссий. Так, 22 сентября дальнобойные средства Сил обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод (Астраханская область рф). Повреждены участки производства, что повлекло остановку части производственного процесса.

Этот ГПЗ является одним из крупнейших в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в рф, обеспечивая до 66% российского производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн тонн в год", - добавили в Генштабе.

Читайте: Дроны СБУ второй раз за неделю поразили "Газпром Нефтехим - Салават" в российском Башкортостане, - источники. ВИДЕО

Автор: 

НПЗ (305) россия (97355) Удары по РФ (542)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
атака по лінії узбережжя новоросійськ - геленджик триває, вже є результати бойової роботи наших дронів
показать весь комментарий
24.09.2025 15:37 Ответить
Слава ЗСУ! Слава президенту України!
показать весь комментарий
24.09.2025 15:38 Ответить
Особа на посту Президента, була відсутньою у цей час в Україні, тому не мала до виконання цього завдання, жодного відношення!! Це пряма заслуга і ПОДЯКА, виключно Захисникам України!!!
Щетельней треба, Щетельней …
показать весь комментарий
24.09.2025 15:42 Ответить
Слава п'ятому президентові України! Так тебе влаштує?
показать весь комментарий
24.09.2025 15:44 Ответить
Якому з трьох протермінованих кошерних президентів слава?
Єрмаку?
Зеленському?
Міндічу?
А може москалю-м'яснику Сирському?
показать весь комментарий
24.09.2025 15:44 Ответить
Краще, на мою думку, Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні! Смерть ********** та їх помічникам в Україні!!
показать весь комментарий
24.09.2025 15:57 Ответить
"Віра!".
-------
Я атеїст. Мені це не потрібне. Не потрібно всім пропонувати свої гасла та промови. Ми не в совку.
показать весь комментарий
24.09.2025 16:04 Ответить
Файно - так би щодня.
показать весь комментарий
24.09.2025 15:38 Ответить
Нормальний "врожай" сьогодні
показать весь комментарий
24.09.2025 15:43 Ответить
Юморист

Регистрация: 20.10.22
Сообщений: 472

Дополню

Три человека погибли, восемь пострадали при атаке дронов ВСУ на центр Новороссийска. Горят семь домов, 20 машин повреждены. В городе звучит новый сигнал тревоги. Собрали главное:

- Трое погибли, ещё шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу - троих с травмами средней тяжести, ещё троих в тяжёлом состоянии.

- В городе повреждены не меньше семи домов и гостиница. Школьники сидят в укрытиях, горожан просят не выходить на улицу.

- В некоторых районах после падения обломков начался пожар. Горят автомобили и крыши жилых пятиэтажек.

- Ранены два сотрудника нефтетранспортной компании "Каспийского трубопроводного консорциума". Их увезли на скорой из офиса, остальных эвакуировали.

- Сирены звучат и в других городах края - беспилотную опасность объявили в Анапе.

- В акватории от Геленджика до Новороссийска больше десятка БЭКов, идёт морской бой.

Информация взята из ТК Мэш

В Сочи эвакуируют пляжи из-за угрозы атаки украинских БПЛА и БЭКов

В Краснодарском крае объявлена беспилотная тревога. Отдыхающих просят покинуть пляжи и оставаться в безопасных местах до отбоя.

Людей срочно вывели с пляжей в Дагомысе, Ривьере, Мамайке, Маяке и Красном Штурме. Также закрыты все пляжи в Адлере.

Информация взята из ТК Ридовка
показать весь комментарий
24.09.2025 15:49 Ответить
 
 