Атаковано ряд объектов в России, в частности НПЗ и производство БПЛА, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили ряд объектов на территории России.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Башкортостан
В ночь на 24 сентября поражено нефтеперерабатывающее предприятие "Газпром Нефтехим-Салават".
Предварительно, под ударом оказалась установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На заводе продолжается пожар.
Известно, что предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России.
Волгоградская область
Поражена нефтеперекачивающая станция "Кузьмичи-1", являющаяся частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ.
Также удар нанесен по нефтеперекачивающей станции "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк".
Белгородская область
Прошлой ночью с целью нарушения производства беспилотных летательных аппаратов и снижения боевых возможностей противника, поразили производство БпЛА в н.п. Валуйки. Результаты и степень поражения уточняются.
Астраханская область
"Подтверждена успешная реализация одной из предыдущих миссий. Так, 22 сентября дальнобойные средства Сил обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод (Астраханская область рф). Повреждены участки производства, что повлекло остановку части производственного процесса.
Этот ГПЗ является одним из крупнейших в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в рф, обеспечивая до 66% российского производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн тонн в год", - добавили в Генштабе.
Щетельней треба, Щетельней …
Єрмаку?
Зеленському?
Міндічу?
А може москалю-м'яснику Сирському?
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні! Смерть ********** та їх помічникам в Україні!!
-------
Я атеїст. Мені це не потрібне. Не потрібно всім пропонувати свої гасла та промови. Ми не в совку.
Регистрация: 20.10.22
Сообщений: 472
Дополню
Три человека погибли, восемь пострадали при атаке дронов ВСУ на центр Новороссийска. Горят семь домов, 20 машин повреждены. В городе звучит новый сигнал тревоги. Собрали главное:
- Трое погибли, ещё шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу - троих с травмами средней тяжести, ещё троих в тяжёлом состоянии.
- В городе повреждены не меньше семи домов и гостиница. Школьники сидят в укрытиях, горожан просят не выходить на улицу.
- В некоторых районах после падения обломков начался пожар. Горят автомобили и крыши жилых пятиэтажек.
- Ранены два сотрудника нефтетранспортной компании "Каспийского трубопроводного консорциума". Их увезли на скорой из офиса, остальных эвакуировали.
- Сирены звучат и в других городах края - беспилотную опасность объявили в Анапе.
- В акватории от Геленджика до Новороссийска больше десятка БЭКов, идёт морской бой.
Информация взята из ТК Мэш
В Сочи эвакуируют пляжи из-за угрозы атаки украинских БПЛА и БЭКов
В Краснодарском крае объявлена беспилотная тревога. Отдыхающих просят покинуть пляжи и оставаться в безопасных местах до отбоя.
Людей срочно вывели с пляжей в Дагомысе, Ривьере, Мамайке, Маяке и Красном Штурме. Также закрыты все пляжи в Адлере.
Информация взята из ТК Ридовка