Атаковано ряд объектов в России, в частности НПЗ и производство БПЛА, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины поразили ряд объектов на территории России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Башкортостан

В ночь на 24 сентября поражено нефтеперерабатывающее предприятие "Газпром Нефтехим-Салават".

Предварительно, под ударом оказалась установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На заводе продолжается пожар.

Известно, что предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России.

Волгоградская область

Поражена нефтеперекачивающая станция "Кузьмичи-1", являющаяся частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы РФ.

Также удар нанесен по нефтеперекачивающей станции "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк".

Белгородская область

Прошлой ночью с целью нарушения производства беспилотных летательных аппаратов и снижения боевых возможностей противника, поразили производство БпЛА в н.п. Валуйки. Результаты и степень поражения уточняются.

Астраханская область

"Подтверждена успешная реализация одной из предыдущих миссий. Так, 22 сентября дальнобойные средства Сил обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод (Астраханская область рф). Повреждены участки производства, что повлекло остановку части производственного процесса.

Этот ГПЗ является одним из крупнейших в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в рф, обеспечивая до 66% российского производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн тонн в год", - добавили в Генштабе.

