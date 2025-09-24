Украинские дроны остановили работу двух нефтяных портов РФ на Черном море, - Bloomberg

Два ключевых нефтяных порта на черноморском побережье России остановили загрузку танкеров после ночных предупреждений об атаках беспилотников.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что остановки касаются терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и нефтебазы "Шесхарис", которые расположены неподалеку Новороссийска.

Остановку КТК подтвердил представитель оператора, который заявил, что подобные остановки являются обычными во время воздушных тревог. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Шесхарис также прекратил работу.

Агентство отмечает, что вместе эти два терминала экспортируют более 2 млн баррелей нефти в сутки из России и Казахстана. Это делает их ключевыми звеньями мировой цепочки поставок этого сырья.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины поразили ряд объектов на территории России. В частности, среди пораженных объектов нефтеперерабатывающее предприятие "Газпром Нефтехим-Салават".

