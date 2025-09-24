РУС
Новости Удары по нефтепортам РФ
Украинские дроны остановили работу двух нефтяных портов РФ на Черном море, - Bloomberg

нефтепорт РФ

Два ключевых нефтяных порта на черноморском побережье России остановили загрузку танкеров после ночных предупреждений об атаках беспилотников.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что остановки касаются терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и нефтебазы "Шесхарис", которые расположены неподалеку Новороссийска.

Остановку КТК подтвердил представитель оператора, который заявил, что подобные остановки являются обычными во время воздушных тревог. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Шесхарис также прекратил работу.

Агентство отмечает, что вместе эти два терминала экспортируют более 2 млн баррелей нефти в сутки из России и Казахстана. Это делает их ключевыми звеньями мировой цепочки поставок этого сырья.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины поразили ряд объектов на территории России. В частности, среди пораженных объектов нефтеперерабатывающее предприятие "Газпром Нефтехим-Салават".

Читайте также: Крупнейший западный нефтяной терминал России остановился после удара украинских дронов

нефть (2017) порт (747) Черное море (1504) дроны (4789)
Топ комментарии
+5
Саме сьогодні? Чи за підсумками пів-тижня?
Добре добре, порохоботи!!
По перше це красівоє..
По друге ефективні санкції , як покарання
По третє ефективно ослаблення орка
24.09.2025 22:09 Ответить
+2
© та нафтобази "Шесхаріс"

"Шесхаріс", ооо йоо бейбі Шесхаріс!!
24.09.2025 22:12 Ответить
+1
так це ж новина сьогодні - порт в Туапсе...у т ч па-дамашнему сагрєвал кримнашістав
24.09.2025 22:16 Ответить
Саме сьогодні? Чи за підсумками пів-тижня?
Добре добре, порохоботи!!
По перше це красівоє..
По друге ефективні санкції , як покарання
По третє ефективно ослаблення орка
24.09.2025 22:09 Ответить
так це ж новина сьогодні - порт в Туапсе...у т ч па-дамашнему сагрєвал кримнашістав
24.09.2025 22:16 Ответить
а бєнзін налівают вже у рашці по 5 бутилак з шампанського на руки.
24.09.2025 22:18 Ответить
Щось там змішав у допису, лайно, кров, пісок і цукор???? Щетельней треба!! Визначитися треба.
24.09.2025 22:37 Ответить
Мощьно написано. Дрони зупинили, чи попередження про атаку?
24.09.2025 22:12 Ответить
© та нафтобази "Шесхаріс"

"Шесхаріс", ооо йоо бейбі Шесхаріс!!
24.09.2025 22:12 Ответить
Схоже, що мирних переговорів у Казахстані не буде.
24.09.2025 22:16 Ответить
Да, плохо что там и казахская нефть завязана. Нам с ними ссориться пожалуй не стоит. Но **** сами виноваты - нахер вы вообще с кацапами связались?
24.09.2025 22:21 Ответить
Чудова робота ЗСУ
24.09.2025 22:29 Ответить
Стояли мінімум два танкери під загрузку чи вигрузку, а влучили в якийсь пірс буквально біля них.
24.09.2025 22:38 Ответить
Судя по відео нічого критичного там не сталось...через декілька днів відновлять експорт. Ось якби потопили танкер на вході в порт і він заблокував фарватер...це б зупинило роботу порту мінімум на рік.
24.09.2025 22:43 Ответить
 
 