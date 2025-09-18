Литва повністю демонтувала лінії електропередач з Росією, - ЗМІ

Литовський оператор передачі електроенергії Litgrid оголосив про завершення демонтажу транскордонних ліній, що з’єднували країну з Калінінградською областю Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За словами генерального директора Litgrid Рокаса Масюліса, це означає остаточне відключення від російської енергосистеми та зміцнення інтеграції Литви у континентальну електроенергетичну систему Європи. "Після завершення всіх демонтажних робіт ми повністю звільнимося від непотрібної інфраструктури, тим самим ще більше зміцнивши нашу енергетичну незалежність", - наголосив він.

Демонтаж розпочався 8-9 лютого, одразу після синхронізації країн Балтії з електромережами Європи. Загалом ліквідували шість повітряних ліній - три напругою 330 кВ і три напругою 110 кВ.

Аналогічні роботи тривають на кордоні з Білоруссю. До середини 2027 року планується демонтувати 12 міжсистемних ліній, з яких п’ять напругою 330 кВ і сім - 110 кВ.

