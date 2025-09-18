РУС
Литва полностью демонтировала линии электропередач с Россией, - СМИ

енергетика

Литовский оператор передачи электроэнергии Litgrid объявил о завершении демонтажа трансграничных линий, соединявших страну с Калининградской областью России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По словам генерального директора Litgrid Рокаса Масюлиса, это означает окончательное отключение от российской энергосистемы и укрепление интеграции Литвы в континентальную электроэнергетическую систему Европы. "После завершения всех демонтажных работ мы полностью освободимся от ненужной инфраструктуры, тем самым еще больше укрепив нашу энергетическую независимость", - подчеркнул он.

Демонтаж начался 8-9 февраля, сразу после синхронизации стран Балтии с электросетями Европы. Всего ликвидировали шесть воздушных линий - три напряжением 330 кВ и три напряжением 110 кВ.

Аналогичные работы продолжаются на границе с Беларусью. До середины 2027 года планируется демонтировать 12 межсистемных линий, из которых пять напряжением 330 кВ и семь - 110 кВ.

Не пишіть про таке!
Не підставляйте потужного!
Нафтопровід "Дружба" живе, а Вова розповідає всім, що ЄС має припинити торгівлю з к@ц@п@ми та накласти санкції.
Колись був такий серіал "Ніхто крім тебе".
А тепер нам показують серіал "Всі крім мене!"
😂😂😂
18.09.2025 13:08 Ответить
Завидую....
В моей Украине каждый второй чиновник
Депутат,или судья - имеют российский паспорт
Штирлиц на Штирлице буквально...
И с этими Штирлицами мы собираемся победить?
Украинцы все- таки - фантастические долбоебы....
А вот на Литву смотрю и завидую
Президенты порядочные
Депутаты...
Бывает же такое.......
18.09.2025 13:42 Ответить
 
 