Литва полностью демонтировала линии электропередач с Россией, - СМИ

Литовский оператор передачи электроэнергии Litgrid объявил о завершении демонтажа трансграничных линий, соединявших страну с Калининградской областью России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По словам генерального директора Litgrid Рокаса Масюлиса, это означает окончательное отключение от российской энергосистемы и укрепление интеграции Литвы в континентальную электроэнергетическую систему Европы. "После завершения всех демонтажных работ мы полностью освободимся от ненужной инфраструктуры, тем самым еще больше укрепив нашу энергетическую независимость", - подчеркнул он.

Демонтаж начался 8-9 февраля, сразу после синхронизации стран Балтии с электросетями Европы. Всего ликвидировали шесть воздушных линий - три напряжением 330 кВ и три напряжением 110 кВ.

Аналогичные работы продолжаются на границе с Беларусью. До середины 2027 года планируется демонтировать 12 межсистемных линий, из которых пять напряжением 330 кВ и семь - 110 кВ.

