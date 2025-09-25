Европа должна отказаться от российской нефти, Трамп прав, – Каллас

Высокая представительница ЕС Кая Каллас считает, что зависимость некоторых европейских стран от российских энергоносителей подпитывает войну.

Об этом она заявила в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

По словам Каллас, Дональд Трамп прав, когда говорит, что страны Европы должны прекратить покупать российскую нефть и газ.

"Конечно, он прав. Мы давно говорим, что зависимость от российской нефти и газа фактически подпитывает войну", - отметила она.

Она выразила "большое сожаление" по поводу того, что не все государства-члены отказались от поставок из Москвы.

Каллас заявила, что соседние страны предлагают реальные альтернативы.

В то же время она не считает, что стоит вводить санкции против Венгрии и Словакии. Каллас сказала, что стоит "активнее пользоваться альтернативами, которые предлагают соседи, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей, как призывает президент Трамп".

Отказ от российских энергоносителей

Ранее Дональд Трамп не раз призывал страны Европы прекратить покупать российскую нефть и повторил свое требование на Генассамблее ООН.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от покупки российской нефти, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп, поскольку страна не имеет выхода к морю.

Министр энергетики США Райт сказал, что Штаты готовы полностью заменить российские газ и нефть для Европы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа окончательно прекратит использование российского ископаемого топлива к 2027 году.

