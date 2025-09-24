США готовы полностью заменить российский газ и нефть для Европы, - министр энергетики Райт

США готовы заменить российские энергоресурсы, которые поступают в Европу.

Об этом в эфире Fox News, заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Европе принимают меры для замещения российских энергоносителей. Возможно, не так быстро, как нам хотелось бы. Сегодня США готовы заместить весь российский газ, поступающий в Европу, и все российские нефтепродукты",- сказал американский министр.

Райт рассказал, что имел ряд встреч с европейскими лидерами, во время которых уверял их в том, что США имеют возможности и готовы удовлетворить энергетические потребности их стран.

Он заявил, что на "повестке дня президента Трампа - мир, и чтобы достичь мира, нужно заставить Путина голодать".

Также министр энергетики США указал на необходимость ускорить процесс отказа Евросоюза от российских газа и нефти.

"Поскольку газ, который не поступает в Европу и который не продается в Европе, не может быть перемещен в другое место, особенно газ, транспортируемый по трубопроводу. Это просто потерянные доходы для Путина. Это уменьшает его возможности вести войну. Поэтому, да, наша цель - двигаться гораздо быстрее",- добавил американский чиновник.

