Трамп повторил призыв к Европе прекратить покупать нефть в России, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп снова призвал европейские страны "прекратить покупать нефть" у России, чтобы остановить войну в Украине.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в субботу вечером, 20 сентября, в Маунт-Верноне, что в штате Вирджиния, Трамп упомянул о покупке европейскими государствами российской нефти.

"Европейцы покупают нефть у России - это не должно происходить, не так ли?", - сказал он присутствующим.

Агентство пишет, что Трамп предложил послу США в НАТО Мэтту Уитакеру усилить давление на Европу, чтобы "заставить ее отказаться от российской нефти".

"Они должны прекратить покупать нефть у России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось дальше",- сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером возмутился, что некоторые страны ЕС продолжают покупать нефть у России.

Читайте также: Трамп о покупке российской нефти странами ЕС: "Это нечестная игра с США"