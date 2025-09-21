Трамп повторил призыв к Европе прекратить покупать нефть в России, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп снова призвал европейские страны "прекратить покупать нефть" у России, чтобы остановить войну в Украине.
Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в субботу вечером, 20 сентября, в Маунт-Верноне, что в штате Вирджиния, Трамп упомянул о покупке европейскими государствами российской нефти.
"Европейцы покупают нефть у России - это не должно происходить, не так ли?", - сказал он присутствующим.
Агентство пишет, что Трамп предложил послу США в НАТО Мэтту Уитакеру усилить давление на Европу, чтобы "заставить ее отказаться от российской нефти".
"Они должны прекратить покупать нефть у России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось дальше",- сказал глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером возмутился, что некоторые страны ЕС продолжают покупать нефть у России.
Трамп здається не знає що робити. Хочеться нічого не робити, але тоді скажуть що говорив найбільше, але зробив найменше.
... а на цензорі в коментах ображають Трампа.