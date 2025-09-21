РУС
Новости Отказ ЕС от российских энергоресурсов
Трамп повторил призыв к Европе прекратить покупать нефть в России, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп снова призвал европейские страны "прекратить покупать нефть" у России, чтобы остановить войну в Украине.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в субботу вечером, 20 сентября, в Маунт-Верноне, что в штате Вирджиния, Трамп упомянул о покупке европейскими государствами российской нефти.

"Европейцы покупают нефть у России - это не должно происходить, не так ли?", - сказал он присутствующим.

Агентство пишет, что Трамп предложил послу США в НАТО Мэтту Уитакеру усилить давление на Европу, чтобы "заставить ее отказаться от российской нефти".

"Они должны прекратить покупать нефть у России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось дальше",- сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером возмутился, что некоторые страны ЕС продолжают покупать нефть у России.

Читайте также: Трамп о покупке российской нефти странами ЕС: "Это нечестная игра с США"

+3

21.09.2025 18:53
+2
їм власний гаманець важливіше

21.09.2025 18:27
+2
Рудий вже спинив війну між Андоррою та Папуа-Новою Гвінеєю?

21.09.2025 18:27
через 2 тижні

21.09.2025 18:22
Європа сказала шо ше два роки купуватиме - тепер Трамп може спати спокійно

21.09.2025 18:27
Трамп то трампоном, алеж тут він каже правильні речі. А то якось деякі наші європейські партнери, хочуть і рибку з'їсти, і на *** сісти, а так не буває, принаймні - не повинно бути, і тут рудий правий.

21.09.2025 19:16
їм власний гаманець важливіше

21.09.2025 18:27
Рудий вже спинив війну між Андоррою та Папуа-Новою Гвінеєю?

21.09.2025 18:27
Невже трамп втратив прямий вплив на друга орбана??? Усе можна вирішити тихо, без гучних системних заяв, а Україна допоможе дронами назавжди обрізати кінці, щоб у деяких не було спокуси до відновлення зносин з кацапстаном.

21.09.2025 18:28
Побачимо чи подіє
Трамп здається не знає що робити. Хочеться нічого не робити, але тоді скажуть що говорив найбільше, але зробив найменше.

21.09.2025 18:28
🙂👍

21.09.2025 18:36
Комиссарша сказала что ЕС заключит соглашение с Индией. Це вместо санкций. У кого-то когда-нибудь порвется хитрая *опа.

21.09.2025 18:31
і не соромно консерваторам та сенату США , шо в них президент недоумкуватий кремлівський агент ,та ще і під* філ ...

21.09.2025 18:34
Ще й осуджений.

21.09.2025 18:36
двічі не судимий

21.09.2025 18:39

21.09.2025 18:42

21.09.2025 18:53
Полковник кгб краснов специально выдвинул европейским странам невыполнимые требования, чтобы самому избежать введения антироссийских санкций. На гыляку кремлёвскую скотыняку!

21.09.2025 18:44
А хорошому хлопцю, другу ****** теж сказав?

21.09.2025 18:44
Тут Трамп прав на 100%. А ще було б непогано, якби Боневтік перекрив трубу, по якій йде нафта до мадяр і словак.

21.09.2025 19:06
боневтік ************* підстілка,контрольована елдаком.

21.09.2025 19:08
Та не буде європа цього робити. Цим шакалам нормально, українці гинуть захищаючи їх, а вони собі свої справи вирішують.
... а на цензорі в коментах ображають Трампа.

21.09.2025 19:13
Ображають орлиподоляка

21.09.2025 19:27
Стосується і зевлади: припинити постачання рос.нафти нафтопроводом Дружба,через яке рос.влада черпає кошти на продовження війни.

21.09.2025 19:26
 
 