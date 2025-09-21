УКР
1 473

Трамп повторив заклик до Європи припинити купувати нафту в Росії, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп знову закликав європейські країни "припинити купувати нафту" у Росії, щоб зупинити війну в Україні.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в суботу ввечері, 20 вересня, в Маунт-Верноні, що у штаті Вірджинія, Трамп згадав про купівлю європейськими державами російської нафти.

"Європейці купують нафту в Росії - це не повинно відбуватися, чи не так?", - сказав він присутнім.

Агентство пише, що Трамп запропонував послу США в НАТО Метту Вітакеру посилити тиск на Європу, щоб "змусити її відмовитись від російської нафти".

"Вони повинні припинити купувати нафту в Росії, Метт. Метт не дозволить, щоб це тривало далі",- сказав глава Білого дому.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп на пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером обурився, що деякі країни ЄС продовжують купувати нафту в Росії.

Читайте також: Трамп про купівлю російської нафти країнами ЄС: "Це нечесна гра зі США"

Топ коментарі
+3
Рудий вже спинив війну між Андоррою та Папуа-Новою Гвінеєю?
21.09.2025 18:27 Відповісти
+3
Невже трамп втратив прямий вплив на друга орбана??? Усе можна вирішити тихо, без гучних системних заяв, а Україна допоможе дронами назавжди обрізати кінці, щоб у деяких не було спокуси до відновлення зносин з кацапстаном.
21.09.2025 18:28 Відповісти
+3
21.09.2025 18:42 Відповісти
через 2 тижні
21.09.2025 18:22 Відповісти
Європа сказала шо ше два роки купуватиме - тепер Трамп може спати спокійно
21.09.2025 18:27 Відповісти
Трамп то трампоном, алеж тут він каже правильні речі. А то якось деякі наші європейські партнери, хочуть і рибку з'їсти, і на *** сісти, а так не буває, принаймні - не повинно бути, і тут рудий правий.
21.09.2025 19:16 Відповісти
їм власний гаманець важливіше
21.09.2025 18:27 Відповісти
Побачимо чи подіє
Трамп здається не знає що робити. Хочеться нічого не робити, але тоді скажуть що говорив найбільше, але зробив найменше.
21.09.2025 18:28 Відповісти
🙂👍
21.09.2025 18:36 Відповісти
Комиссарша сказала что ЕС заключит соглашение с Индией. Це вместо санкций. У кого-то когда-нибудь порвется хитрая *опа.
21.09.2025 18:31 Відповісти
і не соромно консерваторам та сенату США , шо в них президент недоумкуватий кремлівський агент ,та ще і під* філ ...
21.09.2025 18:34 Відповісти
Ще й осуджений.
21.09.2025 18:36 Відповісти
двічі не судимий
21.09.2025 18:39 Відповісти
21.09.2025 18:42 Відповісти
21.09.2025 18:53 Відповісти
Полковник кгб краснов специально выдвинул европейским странам невыполнимые требования, чтобы самому избежать введения антироссийских санкций. На гыляку кремлёвскую скотыняку!
21.09.2025 18:44 Відповісти
А хорошому хлопцю, другу ****** теж сказав?
21.09.2025 18:44 Відповісти
Тут Трамп прав на 100%. А ще було б непогано, якби Боневтік перекрив трубу, по якій йде нафта до мадяр і словак.
21.09.2025 19:06 Відповісти
боневтік ************* підстілка,контрольована елдаком.
21.09.2025 19:08 Відповісти
Та не буде європа цього робити. Цим шакалам нормально, українці гинуть захищаючи їх, а вони собі свої справи вирішують.
... а на цензорі в коментах ображають Трампа.
21.09.2025 19:13 Відповісти
Ображають орлиподоляка
21.09.2025 19:27 Відповісти
Стосується і зевлади: припинити постачання рос.нафти нафтопроводом Дружба,через яке рос.влада черпає кошти на продовження війни.
21.09.2025 19:26 Відповісти
Отличная работа мистер Трамп, ещё помогите украинцам очистить офис и зраду от путинской агентуры.
21.09.2025 19:47 Відповісти
"ТРАМПЛО".КОЛИ ПЕРЕСТАНЕШ ТОРГУВАТИ З КИТАЄМ.КОТРИЙ Є АЗІЙСЬКОЮ ІНВЕСТ НЯНЕЮ РАШИСТСЬКОЇ МАШИНИ СМЕРТІ...??? НЕГІДНИК
21.09.2025 20:18 Відповісти
 
 