Трамп повторив заклик до Європи припинити купувати нафту в Росії, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп знову закликав європейські країни "припинити купувати нафту" у Росії, щоб зупинити війну в Україні.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в суботу ввечері, 20 вересня, в Маунт-Верноні, що у штаті Вірджинія, Трамп згадав про купівлю європейськими державами російської нафти.

"Європейці купують нафту в Росії - це не повинно відбуватися, чи не так?", - сказав він присутнім.

Агентство пише, що Трамп запропонував послу США в НАТО Метту Вітакеру посилити тиск на Європу, щоб "змусити її відмовитись від російської нафти".

"Вони повинні припинити купувати нафту в Росії, Метт. Метт не дозволить, щоб це тривало далі",- сказав глава Білого дому.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп на пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером обурився, що деякі країни ЄС продовжують купувати нафту в Росії.

Читайте також: Трамп про купівлю російської нафти країнами ЄС: "Це нечесна гра зі США"