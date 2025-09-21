Трамп повторив заклик до Європи припинити купувати нафту в Росії, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп знову закликав європейські країни "припинити купувати нафту" у Росії, щоб зупинити війну в Україні.
Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в суботу ввечері, 20 вересня, в Маунт-Верноні, що у штаті Вірджинія, Трамп згадав про купівлю європейськими державами російської нафти.
"Європейці купують нафту в Росії - це не повинно відбуватися, чи не так?", - сказав він присутнім.
Агентство пише, що Трамп запропонував послу США в НАТО Метту Вітакеру посилити тиск на Європу, щоб "змусити її відмовитись від російської нафти".
"Вони повинні припинити купувати нафту в Росії, Метт. Метт не дозволить, щоб це тривало далі",- сказав глава Білого дому.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп на пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером обурився, що деякі країни ЄС продовжують купувати нафту в Росії.
Трамп здається не знає що робити. Хочеться нічого не робити, але тоді скажуть що говорив найбільше, але зробив найменше.
... а на цензорі в коментах ображають Трампа.