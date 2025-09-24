США готові повністю замінити російські газ і нафту для Європи, - міністр енергетики Райт
США готові замінити російські енергоресурси, які надходять до Європи.
Про це в ефірі Fox News, заявив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У Європі вживають заходів для заміщення російських енергоносіїв. Можливо, не так швидко, як нам хотілося б. Сьогодні США готові замістити весь російський газ, що надходить до Європи, та усі російські нафтопродукти",- сказав американський міністр.
Райт розповів, що мав низку зустрічей з європейськими лідерами, під час яких запевняв їх в тому, що США мають можливості та готові задовольнити енергетичні потреби їхніх країн.
Він заявив, що на "порядку денному президента Трампа – мир, і щоб досягти миру, потрібно змусити Путіна голодувати".
Також міністр енергетики США вказав на потребу пришвидшити процес відмови Євросоюзу від російських газу та нафти.
"Оскільки газ, який не надходить до Європи і який не продається у Європі, не може бути переміщений в інше місце, особливо газ, що транспортується трубопроводом. Це просто втрачені прибутки для Путіна. Це зменшує його можливості вести війну. Тож, так, наша мета – рухатися набагато швидше",- додав американський урядовець.
За що люди страждали 3.5 роки !!
Вже б давно Совдепія відкотилася на кордони 2015го як мінімум або й розпалася б..
А ціна там , певно , така що і навіть Орбан з Фіцо посилають амерів нах...
Бабло перемагає зло !
Слышали новость о желании США приобрести "Северный поток"?
Это один из способов замещения. Или перепродавать содержимое газовозов