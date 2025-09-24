УКР
США готові повністю замінити російські газ і нафту для Європи, - міністр енергетики Райт

США готові замінити російські енергоресурси, які надходять до Європи.

Про це в ефірі Fox News, заявив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Європі вживають заходів для заміщення російських енергоносіїв. Можливо, не так швидко, як нам хотілося б. Сьогодні США готові замістити весь російський газ, що надходить до Європи, та усі російські нафтопродукти",- сказав американський міністр.

Райт розповів, що мав низку зустрічей з європейськими лідерами, під час яких запевняв їх в тому, що США мають можливості та готові задовольнити енергетичні потреби їхніх країн.

Читайте також: Трамп повторив заклик до Європи припинити купувати нафту в Росії, - Bloomberg

Він заявив, що на "порядку денному президента Трампа – мир, і щоб досягти миру, потрібно змусити Путіна голодувати".

Також міністр енергетики США вказав на потребу пришвидшити процес відмови Євросоюзу від російських газу та нафти.

"Оскільки газ, який не надходить до Європи і який не продається у Європі, не може бути переміщений в інше місце, особливо газ, що транспортується трубопроводом. Це просто втрачені прибутки для Путіна. Це зменшує його можливості вести війну. Тож, так, наша мета – рухатися набагато швидше",- додав американський урядовець.

Читайте також: Поки Європа закуповує енергоресурси у РФ, вона фінансово більше на боці Москви у війні, - Науседа

газ (10648) Європа (2027) нафта (5887) США (24380)
Правила форума Рада форумчан
Йьануті!!! Демпенгувати треба було!!
За що люди страждали 3.5 роки !!
Вже б давно Совдепія відкотилася на кордони 2015го як мінімум або й розпалася б..
24.09.2025 23:13 Відповісти
24.09.2025 23:13 Відповісти
Заробити ж хочеться !
А ціна там , певно , така що і навіть Орбан з Фіцо посилають амерів нах...
Бабло перемагає зло !
24.09.2025 23:16 Відповісти
24.09.2025 23:16 Відповісти
А как они будут демпинговать если американские нефте и газодобывающие компании - частные? Ты не можешь заставить частную компанию продавать кому то дешевле чем хочет эта компания. Опять же - до сланцевой эпохи США мало добывали и мало потребляли газа, и не имели особой инфраструктуры для него. Тем более не имели они структуры для его сжижения - а это совсем не простой и не дешевый процесс, там нужны очень большие капиталловложения. Вот сейчас это все строится и вводится в эксплуатацию - и США становятся очень серьезным игроком на рынке СПГ.
24.09.2025 23:36 Відповісти
24.09.2025 23:36 Відповісти
Это же барыги.
Слышали новость о желании США приобрести "Северный поток"?
Это один из способов замещения. Или перепродавать содержимое газовозов
24.09.2025 23:50 Відповісти
24.09.2025 23:50 Відповісти
Альтернативна енергетика на місцях єдиний спосіб уникнути монополістів з хижими апетитами.
24.09.2025 23:56 Відповісти
24.09.2025 23:56 Відповісти
Выплавки стали на солнечных панелях или приливные электростанции в Одессе?
24.09.2025 23:59 Відповісти
24.09.2025 23:59 Відповісти
Маячня, по перше не зараз а у 27 як заплановано у ЕС, по друге то нафта але ще пид землею тому що немае ни инфраструктуры ни транспорту. Але ж ранише треба кинути лайно на вентилятор биля Европи и самому залишиться у билому. Який жеж лидор.
25.09.2025 00:05 Відповісти
25.09.2025 00:05 Відповісти
 
 