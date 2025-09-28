Російські дрони атакують Європу з танкерів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами, які спрямовують проти європейських країн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, глава держави наголосив, що Європа має продовжувати санкційний тиск, щоб він болісно вдарив по російській торгівлі, енергоресурсах і інфраструктурі танкерного флоту.
"Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів. Принаймні для тіньового флоту", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Президент додав, що на цьому тижні Україна очікує рішень Європи щодо нового пакета санкцій проти РФ.
"Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами та всій інфраструктурі танкерного флоту", – підкреслив він.
Раніше Велика Британія заявила, що планує використовувати безпілотники власного виробництва для створення "стіни із дронів", щоб посилити захист країн НАТО у разі російської агресії.
Нові недорогі безпілотники, розроблені у співпраці з Україною, стануть частиною стратегії стримування літаків і дронів РФ на східному фланзі Альянсу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
цікава інформація для тих, хто ще може хоч трішки вибрати не сплошняком ОПУ на разрєшьонна-дапущєннам Єрмаком ТБ ... Лєщенко тільки на МАРАФЕТІ наприклад ну т п
Детектор медіа про різницю гостей на двох - МАРАФОН та Преший Національний Суспільне , котрий вийшов з Марафону але лишився в Єдиних Новинах - різниця , й це лиш крапелька
934 Шейтельман Михайло. Політтехнолог, колишній радник Бориса Березовського 07.02.2025 р., громадянин Ізраїлю.
Михайло Павлович Шейтельман (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 4 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1968 1968, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Ленінград) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C ізраїльський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 політтехнолог, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 публіцист, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA письменник, бізнес-консультант, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3 блогер.
Певний час мешкав у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвії в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0 Ризі та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B0 Сігулді (разом більше 10 років) та два роки в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Мінську. Потім переїхав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України, тепер мешкає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві.
Справжній ригонал!
литва-латвія -білорусь- березовський - я ж казала- РОЗУМНИЙ ЗАТРЕБУВАНИЙ ГЕБЬОННИМИ ХАРАШОРУЗЬКИМИ
НаПРиклад хіба ТАТАРОВ дурак? Так владу тримати спецслужбами !!!
А тепер дай перелік ще ІНОЗЕМНИХ АГЕНТВ - посміємося))