Російські дрони атакують Європу з танкерів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами, які спрямовують проти європейських країн.

глава держави наголосив, що Європа має продовжувати санкційний тиск, щоб він болісно вдарив по російській торгівлі, енергоресурсах і інфраструктурі танкерного флоту.

"Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів. Принаймні для тіньового флоту", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент додав, що на цьому тижні Україна очікує рішень Європи щодо нового пакета санкцій проти РФ.

"Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами та всій інфраструктурі танкерного флоту", – підкреслив він.

Раніше Велика Британія заявила, що планує використовувати безпілотники власного виробництва для створення "стіни із дронів", щоб посилити захист країн НАТО у разі російської агресії.

Нові недорогі безпілотники, розроблені у співпраці з Україною, стануть частиною стратегії стримування літаків і дронів РФ на східному фланзі Альянсу.

