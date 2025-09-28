УКР
Новини Загроза агресії РФ для Європи
2 097 29

Російські дрони атакують Європу з танкерів, - Зеленський

Зеленський: Росія керує дронами через танкери

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами, які спрямовують проти європейських країн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, глава держави наголосив, що Європа має продовжувати санкційний тиск, щоб він болісно вдарив по російській торгівлі, енергоресурсах і інфраструктурі танкерного флоту.

"Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів. Принаймні для тіньового флоту", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент додав, що на цьому тижні Україна очікує рішень Європи щодо нового пакета санкцій проти РФ.

"Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами та всій інфраструктурі танкерного флоту", – підкреслив він.

Раніше Велика Британія заявила, що планує використовувати безпілотники власного виробництва для створення "стіни із дронів", щоб посилити захист країн НАТО у разі російської агресії.

Нові недорогі безпілотники, розроблені у співпраці з Україною, стануть частиною стратегії стримування літаків і дронів РФ на східному фланзі Альянсу.

Європа (2044) Зеленський Володимир (25641) обстріл (31080) росія (68057)
Топ коментарі
+14
Всем, даже Европе, поставил задачи. Теперь ждет доклады, загляденье.
показати весь коментар
28.09.2025 21:27 Відповісти
+5
Ви ще не всіх назвали. Є Жирнов, Гордон, Бацман, Демченко та багато багато інших...
показати весь коментар
28.09.2025 21:35 Відповісти
+4
Они там ещё на палубе шашлычки на майские потужно жарят и Чонгар разминируют.
показати весь коментар
28.09.2025 21:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
та ти шо??? ти тепер забираєш роботу у Портніков-Фейгін-Курбанова- Шейтельман?
показати весь коментар
28.09.2025 21:31 Відповісти
https://detector.media/shchodenni-telenovini/article/244068/2025-09-12-oblychchya-marafonu-iedyni-novyny-ta-suspilnogo-komu-davaly-slovo-naychastishe-u-serpni-2025-roku/

цікава інформація для тих, хто ще може хоч трішки вибрати не сплошняком ОПУ на разрєшьонна-дапущєннам Єрмаком ТБ ... Лєщенко тільки на МАРАФЕТІ наприклад ну т п

Детектор медіа про різницю гостей на двох - МАРАФОН та Преший Національний Суспільне , котрий вийшов з Марафону але лишився в Єдиних Новинах - різниця , й це лиш крапелька
показати весь коментар
28.09.2025 21:44 Відповісти
Але Шейтельман то його особистий політтехнолог на сахранєніє РУССКАВА на третє ПРишестя РИГІВ ... А ГОРДОН то також- Малюк "зубсвій дав за нього."
показати весь коментар
28.09.2025 21:49 Відповісти
Шейтельман більший українець ніж ти у будь-яку дупу затичка.
показати весь коментар
28.09.2025 21:59 Відповісти
- політтехнолог російських партій . Це шось типу Сергія Гайдая - тільки розумніший, цікавіший, психолог, з гарним відчуттям гумору АЛЕ!! ПРацює на НЕОРИГІВ
показати весь коментар
28.09.2025 22:05 Відповісти
він класний - я не заперечую, але не темі русскава харошева міра в Україні . Це покаже життя - якщо він назбирає голосів на його завдання - то Україні гаплик наступить пізніше навіть після типу замроження конфлікту
показати весь коментар
28.09.2025 22:08 Відповісти
Єдиний реєстр «іноземних агентів»:
934 Шейтельман Михайло. Політтехнолог, колишній радник Бориса Березовського 07.02.2025 р., громадянин Ізраїлю.
Михайло Павлович Шейтельман (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 4 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1968 1968, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Ленінград) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C ізраїльський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 політтехнолог, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 публіцист, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA письменник, бізнес-консультант, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3 блогер.
Певний час мешкав у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвії в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0 Ризі та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B0 Сігулді (разом більше 10 років) та два роки в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Мінську. Потім переїхав до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України, тепер мешкає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві.
Справжній ригонал!
показати весь коментар
28.09.2025 22:12 Відповісти
ма-лад-ца- все сама-сама показала
литва-латвія -білорусь- березовський - я ж казала- РОЗУМНИЙ ЗАТРЕБУВАНИЙ ГЕБЬОННИМИ ХАРАШОРУЗЬКИМИ
НаПРиклад хіба ТАТАРОВ дурак? Так владу тримати спецслужбами !!!
А тепер дай перелік ще ІНОЗЕМНИХ АГЕНТВ - посміємося))
показати весь коментар
28.09.2025 22:18 Відповісти
Кацапська вівця, тут водкі нєт.
показати весь коментар
28.09.2025 22:26 Відповісти
ну ось і все що треба було знати про Шейтельмана - отакаоє яво адвокатішко . Які ж боти тупі !!!
показати весь коментар
28.09.2025 22:27 Відповісти
Підкажіть Подоляку , що "надломнопатріотичний" вираз "Кацапська вівця, тут водкі нєт."- це як явка з павіннай
показати весь коментар
28.09.2025 22:36 Відповісти
Кацапка, скількі фублєй отримуєш за свій словесний пронос?
показати весь коментар
28.09.2025 22:55 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 23:01 Відповісти
включи Айдерва Муждвбаєва - тобі в поміч (з іноагентами Кремлівського прикриття )
показати весь коментар
28.09.2025 22:26 Відповісти
круте кіно "Вокзал на двоих"- Міхалков -Люсі -"сама-сама-сама"
показати весь коментар
28.09.2025 22:40 Відповісти
Просто геніальний план щоб Европа заборонила взагалі все кацапській танкери і корита. Херостоатех всех переіграл...
показати весь коментар
28.09.2025 21:32 Відповісти
😊 Звичайно, то туфта. Кацапи так танкери підставляти не будуть. Більш ймовірно, що це роблять кацапські аґенти, якими Європа нашпигована, як маківник маковим зерням. І це не лише кацапи, які в'їздили у Європу з 1990-х років практично безперешкодно, але й місцеві, які продалися або за комуністичну ідею, або ж у масі своїй - за кацапське бабло.
показати весь коментар
28.09.2025 22:22 Відповісти
Геополітик!Стратег!В нього отих заяв як в дурня фантиків
показати весь коментар
28.09.2025 21:37 Відповісти
Не розумію чого кепкувати з слів Зеленського. Це цілком ймовірно і практично може бути виконаним. Тим більше у росії з часів совка є досвід використання військовими цивільних зовні суден.
показати весь коментар
28.09.2025 21:42 Відповісти
А головне путлеру життєво важливо спровокувати додаткові санкції на свій флот.
показати весь коментар
28.09.2025 21:46 Відповісти
А залітаючи літаками він не провокує чергові санкції?
показати весь коментар
28.09.2025 21:59 Відповісти
Не. На літаки і так введено все що можна. Може тому вони і залітають - немає можливості полагодити прилади для навігації.
показати весь коментар
28.09.2025 22:07 Відповісти
На фото лідора - погляд як у Кашпіровського, руками водить, як Чумак..
показати весь коментар
28.09.2025 22:00 Відповісти
Ну молодці. Малюк показав приклад. Пишайтесь.
показати весь коментар
28.09.2025 22:57 Відповісти
 
 