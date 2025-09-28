Росія намагається в цьому році вдарити по Україні блекаутом, - Зеленський. ВIДЕО

Удари РФ по енергетичних обʼєктах України - це вже традиційна російська тактика. Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні увесь день після російського удару тривала ліквідація наслідків – у Запоріжжі, у Києві, у Київській області, у інших наших регіонах. Більшість уражень – це звичайні будинки, це цивільні об’єкти. Постраждали більш ніж 80 людей. На жаль, чотири людини загинули, і серед них – одна дитина. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що у Києві серед уражених об’єктів – Інститут Стражеска – це Інститут кардіології, один із провідних медичних закладів нашої країни та всього нашого регіону в Європі.

"Там двоє загиблих, значні пошкодження однієї з будівель. Відновлення має бути якомога швидшим, і уряд повинен з цим допомогти. І загалом тільки в Києві пошкодження на тридцяти двох локаціях", - розповів Зеленський.

Також глава держави зауважив, що російський удар по Запоріжжю був надзвичайно жорстоким – на щастя, без загиблих, але на Запоріжжі, – майже 40 людей цієї ночі постраждали. Він додав, що всім надається необхідна допомога.

"Були також російські удари по енергетичних обʼєктах, і це вже, на жаль, традиційна російська тактика – Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом", - сказав Зеленський.

Очільник держави також подякувати кожному, хто залучений до рятувальних операцій: працівникам ДСНС України, "екстренці", лікарям, медичним сестричкам, поліцейським, комунальним службам.

Масований удар РФ 28 вересня

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували низку українських міст дронами й ракетами. Зокрема, через удар по Києву відомо про 14 поранених та 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

У Києві росіяни також пошкодили Інститут кардіології, де виявили тіла двох загиблих. Крім того, росіяни атакували й Київщину, там поранень зазнали 27 людей.

Під російським обстрілом опинилося й Запоріжжя. Там внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед них — троє дітей.

Зранку російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Двоє поранених.

В Одеській області російські окупанти завдали удару по винному заводу, внаслідок чого було знищено цех і склад готової продукції.

Як повідомили Повітряні сили, російська армія запустила по Україні дрони різних типів, крилаті та балістичні ракети. Сили ППО збили 611 цілей. Усього було застосовано 643 засобів повітряного нападу.

