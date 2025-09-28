УКР
Росія намагається в цьому році вдарити по Україні блекаутом, - Зеленський. ВIДЕО

Удари РФ по енергетичних обʼєктах України - це вже традиційна російська тактика. Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні увесь день після російського удару тривала ліквідація наслідків – у Запоріжжі, у Києві, у Київській області, у інших наших регіонах. Більшість уражень – це звичайні будинки, це цивільні об’єкти. Постраждали більш ніж 80 людей. На жаль, чотири людини загинули, і серед них – одна дитина. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що у Києві серед уражених об’єктів – Інститут Стражеска – це Інститут кардіології, один із провідних медичних закладів нашої країни та всього нашого регіону в Європі.

"Там двоє загиблих, значні пошкодження однієї з будівель. Відновлення має бути якомога швидшим, і уряд повинен з цим допомогти. І загалом тільки в Києві пошкодження на тридцяти двох локаціях", - розповів Зеленський.

Також глава держави зауважив, що російський удар по Запоріжжю був надзвичайно жорстоким – на щастя, без загиблих, але на Запоріжжі, – майже 40 людей цієї ночі постраждали. Він додав, що всім надається необхідна допомога.

"Були також російські удари по енергетичних обʼєктах, і це вже, на жаль, традиційна російська тактика – Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом", - сказав Зеленський.

Очільник держави також подякувати кожному, хто залучений до рятувальних операцій: працівникам ДСНС України, "екстренці", лікарям, медичним сестричкам, поліцейським, комунальним службам.

Масований удар РФ 28 вересня

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували низку українських міст дронами й ракетами. Зокрема, через удар по Києву відомо про 14 поранених та 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

У Києві росіяни також пошкодили Інститут кардіології, де виявили тіла двох загиблих. Крім того, росіяни атакували й Київщину, там поранень зазнали 27 людей.

Під російським обстрілом опинилося й Запоріжжя. Там внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед них — троє дітей.

Зранку російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Двоє поранених.

В Одеській області російські окупанти завдали удару по винному заводу, внаслідок чого було знищено цех і склад готової продукції.

Як повідомили Повітряні сили, російська армія запустила по Україні дрони різних типів, крилаті та балістичні ракети. Сили ППО збили 611 цілей. Усього було застосовано 643 засобів повітряного нападу.

+18
ЖОДНОГО ВИСЕРУ ЗА РОКИ ВІЙНИ НАВІТЬ НЕ СЛУХАЛА - не тільки вічірнього домашнього , навіть коли його як недоЧерчілля стоячи вітали парламенти світу !
28.09.2025 20:25 Відповісти
+14
А вова вдарить по кацапам вовагавком і довгим зелупуном
28.09.2025 20:26 Відповісти
+13
Українці, які тут залишилшися якось самі здогадуються про блекаут. А що ти, Боневтіке Потужно-Брехливий зробив щоб цього не сталося?
28.09.2025 20:30 Відповісти
на ОЦЕ "важливе звернення" воно дає своїм Пінчукмм з Бєнями з ТБ канали ЄРМАКОМАРАФЕТУ гроші, котрі НЕ ПІДУТЬ на захист України .

В бюджеті мало пунктів на зростання фінансування
( за рахунок платників податків країн- партнерів) ,
але там УСІ РОКИ !!!повносмаштабної -
зростання на Татарівщину та на Єрмакомарфет .
показати весь коментар
28.09.2025 20:38 Відповісти
У Польщі зараз йде безпековий форум. ОПУ протягло кабміном стюардеси Єрмака постанову - за кордон закрити виїзд дипломатам України .
Саме дипломатія була сильною стороною патріотичного крила політикуму в усі роки незалежності ,окрім РИГІВСЬКОГОперіоду , ренесанс котрого маємо зараз у зЄмародерні
показати весь коментар
28.09.2025 20:54 Відповісти
класика по новому - "і боже вас бережи - не читайте до обіду радянських газет! а ввечері - не дивіться зєлєні відосики"
показати весь коментар
28.09.2025 20:39 Відповісти
вчьора воно кукарікало , що москва будє атакована увідповідь, алє "🦩🦩🦩🦩🦩фламіндічи " влетіли в країни , звідки їх не видадуть Зейло , закрий вічно , брехливє хлібало ! Під трибунал всіх зешниді мародерів ‼️
показати весь коментар
28.09.2025 20:40 Відповісти
зегнид , підручних 🤢🤡
показати весь коментар
28.09.2025 20:45 Відповісти
А де анонсовані удари по кремлю,чи вже не на часі ?
показати весь коментар
28.09.2025 20:27 Відповісти
Ти менше балакай та не чекай,а роби там спочатку атапітєльний сєзон без опалення,та блекату від українського кордону аж доки дотягнеш.
показати весь коментар
28.09.2025 20:28 Відповісти
Та не може цього бути! А ми у відповідь? Х..м по роялю?
показати весь коментар
28.09.2025 20:29 Відповісти
Пошукай в новинах що зараз робиться в Білгороді
показати весь коментар
28.09.2025 20:43 Відповісти
кацапам насрати на белгород!
і вавгалі насрати на все що за мкадом!
тільки паніка в москві! тотальна паніка та руйнування!
показати весь коментар
28.09.2025 20:58 Відповісти
зе!поц у одному ліжку з єрмачиною, якось перечекає.
не перший раз!
показати весь коментар
28.09.2025 20:32 Відповісти
Разворовал деньги на "100% надежной трехуровневой защите" энергообъектов.
показати весь коментар
28.09.2025 20:34 Відповісти
Мародерить
показати весь коментар
28.09.2025 20:37 Відповісти
Таким незамислуватим маневром про блекаут готується підгрунтя до чергового розкачування тарифів . налякати - створити проблему - вирішити через підвищення тарифів.просто та невибагливо.
показати весь коментар
28.09.2025 21:14 Відповісти
та насрать!
у нас є бидло марафон та найвеличніша гундоса зе!гніда!
трамп ось ось тамагавки привезе. два три тижні.
так шо, досить тим фламінгой дрочити!
показати весь коментар
28.09.2025 20:31 Відповісти
А мы ударим потужным видосиком про "вот-вот" Фламинго, Трембиты и остальные 3000 дальнобойных ракет.
показати весь коментар
28.09.2025 20:31 Відповісти
На расії, КНР нанесла удар по БНР, частина Блетгорода, вже без світла...
показати весь коментар
28.09.2025 20:33 Відповісти
Диктор новини зачитує
показати весь коментар
28.09.2025 20:34 Відповісти
Схоже що так . І почали кацапи з електростанції Бєлгорода !! 👉 https://x.com/Zn_Portnova/status/1972335402284679266
показати весь коментар
28.09.2025 20:38 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 20:44 Відповісти
А , ну так . Опади у виді дронів чи ракет - в районі електростанції м Бєлгород .!
показати весь коментар
28.09.2025 21:03 Відповісти
Нафіга ти ото киздиш? Тобі нудно? Ротяку йому скотчем замотати і в бункері з мівінами зоставити
показати весь коментар
28.09.2025 20:41 Відповісти
Ага, "пытается", зато Зегевара себе черную рубашку прикупил. Зегевара-стайл не стоит на месте, масштабируется.
показати весь коментар
28.09.2025 20:41 Відповісти
а ти 🤡 здогадувався куди ти прешся в 19р..і розумів яка війна буде , та шо ти зможеш зробити для України ?!!! Винен ти **** перед народом ,хоча б вже тим шо не віддаєш владу , тим хто може захистити Україну !!!...
показати весь коментар
28.09.2025 20:42 Відповісти
Кацапня б'є ракетами і шахедами, довбойоб ти кончений.
Президента з клоуна не вийшло - все намагається в квартал-95 перевести.
показати весь коментар
28.09.2025 20:47 Відповісти
Поки зрадники тявкають, у Бєлгороді такі блекаут.
показати весь коментар
28.09.2025 20:47 Відповісти
цю мразь ЗЕбільну на шматки розірвать мало
показати весь коментар
28.09.2025 20:49 Відповісти
Пропоную кожного дня всім в 10.00 зупинятись та дивитись нову промову нашого Лідора. Хто не зупиниться чи не дивиться - той ждун і ворог.
А то багато не дивиться, ховаються чи дулі крутять під одіялом Лідору прямо в смартфоні.
Чи лежачи на дивані ржуть ввечері.
Це не годиться.
показати весь коментар
28.09.2025 20:52 Відповісти
Чисто "1984" . А ещё с московитов ржали, что у них всё по Оруэллу, а сами, походу, скоро плакать будем. И что-то мне подсказывает, что часть известных на форуме лиц, будут только "за".
показати весь коментар
28.09.2025 21:08 Відповісти
А ze. по маскве потужним відосиком,
Куди там тим ракетам. Щоб ти здох гнида.
показати весь коментар
28.09.2025 21:01 Відповісти
Зайдеш в телеграм канал президента - робота кипить.

«Зустрівся, подзвонив, поспілкувався, засудив, відвідав, закликав, підготував, анонсував, домовився..»

І це впродовж доби.

На вихлопі - традиційне ніх.. нічого. І, головне, жодної відповідальності за тотальне пустобріхство. Бреше, як дихає. Завжди. Всі про це знають.

Типу, махнули рукою. Свистить, як чайник, за наші гроші - ще й які гроші! - а що ти вже зробиш?

Завтра, скоріш за все, піде покладати квіти до місця загибелі киян.

Щоразу, коли він несе троянди, мені здається, він покладає їх з нагоди закінчення «проєкту Україна».

І я щоразу уявляю, як на його запʼястях, нарешті, клацають наручники.Ss
показати весь коментар
28.09.2025 21:18 Відповісти
Я навчився перемикати Бубочку зі швидкістю світла. Хто не знав, воно ще і по радіо вилазить.
показати весь коментар
28.09.2025 21:25 Відповісти
 
 