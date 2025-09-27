УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8237 відвідувачів онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
361 10

Зеленський щодо атак РФ на європейські країни: Путін перевіряє, що в них є

Зеленський про атаки РФ на європейські країни

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія перевіряє здатність Європи захистити себе.

Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Росія перевіряє здатність Європи захистити себе і намагається вплинути на суспільства, щоб люди почали думати: "А що ж ми все даємо українцям, а самі не можемо захистити себе?" Це для того, щоб зменшувати допомогу Україні, особливо перед зимою.

Він нагадав, що на Польщу летіло 92 дрони, дев’ятнадцять з яких долетіли до них, решту Україна збила над своєю територією.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"Ще може бути Італія. Ви бачите Норвегію, Данію. Є сигнали від Швеції. І є румуни, поляки, є балтійські держави. Путін перевіряє, що є у європейців.

Деякі із цих країн можуть непокоїтися через передачу систем ППО Україні. І може, вони побережуть їх для себе. Але воно так не працює", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що не можна системами Patriot збивати дрони, тому що просто у світі немає стільки ракет.

"Тому потрібні знання: знання наших мобільних вогневих груп, знання наших операторів дронів, знання нашого керівництва Повітряних сил, усіх наших протиповітряної оборони керівників", - додав він.

Також читайте: Безрозсудні дії РФ - ескалація, що дестабілізує та наближає до конфлікту Європу, - Цахкна

Автор: 

Європа (2041) Зеленський Володимир (25625) росія (68043)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Давай, вже про свою Фламінгу, дуже спати хочеться...
показати весь коментар
27.09.2025 21:38 Відповісти
+2
а Ви без вовки цього не знали - от він сидить у телеграмі путінського розливу і шапариииииіть шпариииирить, наче я в свої 80 ....
показати весь коментар
27.09.2025 21:26 Відповісти
+1
путлєр перевіряє чи рішиться Європа на відповідь
показати весь коментар
27.09.2025 21:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все в них є , окрім головного - рішучості
показати весь коментар
27.09.2025 21:21 Відповісти
путлєр перевіряє чи рішиться Європа на відповідь
показати весь коментар
27.09.2025 21:21 Відповісти
а Ви без вовки цього не знали - от він сидить у телеграмі путінського розливу і шапариииииіть шпариииирить, наче я в свої 80 ....
показати весь коментар
27.09.2025 21:26 Відповісти
свій власний зЄльоно =соушел треба попросити у Маска - його вже ніби-то приголубити там, чи ні?
показати весь коментар
27.09.2025 21:28 Відповісти
Литвин про це сам здогадався, чи по Твіттеру побігав?
показати весь коментар
27.09.2025 21:24 Відповісти
ТЕЛЕГРАМ треба українцям забути, як й АДНАКЛАССНІКІ -свого часу нили за ними ...
показати весь коментар
27.09.2025 21:30 Відповісти
Питання довіри
Формально Телеграм не підконтрольний Кремлю - Дуров неодноразово заявляв, що не надає даних ФСБ.

Проте багато експертів вважають, що ризики існують: код закритий, прозорості немає, тому перевірити, чи не «зливається» щось російським спецслужбам - неможливо.

У 2024-25 рр. СБУ та уряд України офіційно застерігали держслужбовців від використання Телеграму для службових цілей.
........................
..........................
.......................

🔑 Висновок:

Телеграм - корисний, бо українці там є, але довіряти йому повністю не можна. Це не «наш» інструмент, а з «підозрілим родоводом». Тому ставитися з обережністю, як до потенційно небезпечного, але популярного майданчика.
показати весь коментар
27.09.2025 21:36 Відповісти
Давай, вже про свою Фламінгу, дуже спати хочеться...
показати весь коментар
27.09.2025 21:38 Відповісти
Мітй особистий висновок - не від ШІ

Зеленському нічим зайнятися й він став рядовим користувачем сумнівного каналу - проопогандоном свого А-ляЧЕРЧІЛЛЬвялічія!

вибори вибори ??? канди(ні)дати(ні)взяти -таки 3,14дОри ...
показати весь коментар
27.09.2025 21:40 Відповісти
 
 