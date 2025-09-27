Зеленський щодо атак РФ на європейські країни: Путін перевіряє, що в них є
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія перевіряє здатність Європи захистити себе.
Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Росія перевіряє здатність Європи захистити себе і намагається вплинути на суспільства, щоб люди почали думати: "А що ж ми все даємо українцям, а самі не можемо захистити себе?" Це для того, щоб зменшувати допомогу Україні, особливо перед зимою.
Він нагадав, що на Польщу летіло 92 дрони, дев’ятнадцять з яких долетіли до них, решту Україна збила над своєю територією.
"Ще може бути Італія. Ви бачите Норвегію, Данію. Є сигнали від Швеції. І є румуни, поляки, є балтійські держави. Путін перевіряє, що є у європейців.
Деякі із цих країн можуть непокоїтися через передачу систем ППО Україні. І може, вони побережуть їх для себе. Але воно так не працює", - наголосив Зеленський.
Він зауважив, що не можна системами Patriot збивати дрони, тому що просто у світі немає стільки ракет.
"Тому потрібні знання: знання наших мобільних вогневих груп, знання наших операторів дронів, знання нашого керівництва Повітряних сил, усіх наших протиповітряної оборони керівників", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Формально Телеграм не підконтрольний Кремлю - Дуров неодноразово заявляв, що не надає даних ФСБ.
Проте багато експертів вважають, що ризики існують: код закритий, прозорості немає, тому перевірити, чи не «зливається» щось російським спецслужбам - неможливо.
У 2024-25 рр. СБУ та уряд України офіційно застерігали держслужбовців від використання Телеграму для службових цілей.
........................
..........................
.......................
🔑 Висновок:
Телеграм - корисний, бо українці там є, але довіряти йому повністю не можна. Це не «наш» інструмент, а з «підозрілим родоводом». Тому ставитися з обережністю, як до потенційно небезпечного, але популярного майданчика.
Зеленському нічим зайнятися й він став рядовим користувачем сумнівного каналу - проопогандоном свого А-ляЧЕРЧІЛЛЬвялічія!
вибори вибори ??? канди(ні)дати(ні)взяти -таки 3,14дОри ...