Зеленський щодо атак РФ на європейські країни: Путін перевіряє, що в них є

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія перевіряє здатність Європи захистити себе.

"Росія перевіряє здатність Європи захистити себе і намагається вплинути на суспільства, щоб люди почали думати: "А що ж ми все даємо українцям, а самі не можемо захистити себе?" Це для того, щоб зменшувати допомогу Україні, особливо перед зимою.

Він нагадав, що на Польщу летіло 92 дрони, дев’ятнадцять з яких долетіли до них, решту Україна збила над своєю територією.

"Ще може бути Італія. Ви бачите Норвегію, Данію. Є сигнали від Швеції. І є румуни, поляки, є балтійські держави. Путін перевіряє, що є у європейців.



Деякі із цих країн можуть непокоїтися через передачу систем ППО Україні. І може, вони побережуть їх для себе. Але воно так не працює", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що не можна системами Patriot збивати дрони, тому що просто у світі немає стільки ракет.

"Тому потрібні знання: знання наших мобільних вогневих груп, знання наших операторів дронів, знання нашого керівництва Повітряних сил, усіх наших протиповітряної оборони керівників", - додав він.

