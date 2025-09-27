Зеленский об атаках РФ на европейские страны: Путин проверяет, что у них есть

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия проверяет способность Европы защитить себя.

"Россия проверяет способность Европы защитить себя и пытается повлиять на общества, чтобы люди начали думать: "А что же мы все даем украинцам, а сами не можем защитить себя?" Это для того, чтобы уменьшать помощь Украине, особенно перед зимой.

Он напомнил, что на Польшу летели 92 дрона, девятнадцать из которых долетели до них, остальные Украина сбила над своей территорией.

"Еще может быть Италия. Вы видите Норвегию, Данию. Есть сигналы от Швеции. И есть румыны, поляки, есть балтийские государства. Путин проверяет, что есть у европейцев.



Некоторые из этих стран могут беспокоиться из-за передачи систем ПВО Украине. И может, они поберегут их для себя. Но оно так не работает", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что нельзя системами Patriot сбивать дроны, потому что просто в мире нет столько ракет.

"Поэтому нужны знания: знания наших мобильных огневых групп, знания наших операторов дронов, знания нашего руководства Воздушных сил, всех наших руководителей противовоздушной обороны", - добавил он.

