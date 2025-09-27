РУС
Зеленский об атаках РФ на европейские страны: Путин проверяет, что у них есть

Зеленский об атаках РФ на европейские страны

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия проверяет способность Европы защитить себя.

Об этом президент сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Россия проверяет способность Европы защитить себя и пытается повлиять на общества, чтобы люди начали думать: "А что же мы все даем украинцам, а сами не можем защитить себя?" Это для того, чтобы уменьшать помощь Украине, особенно перед зимой.

Он напомнил, что на Польшу летели 92 дрона, девятнадцать из которых долетели до них, остальные Украина сбила над своей территорией.

"Еще может быть Италия. Вы видите Норвегию, Данию. Есть сигналы от Швеции. И есть румыны, поляки, есть балтийские государства. Путин проверяет, что есть у европейцев.

Некоторые из этих стран могут беспокоиться из-за передачи систем ПВО Украине. И может, они поберегут их для себя. Но оно так не работает", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что нельзя системами Patriot сбивать дроны, потому что просто в мире нет столько ракет.

"Поэтому нужны знания: знания наших мобильных огневых групп, знания наших операторов дронов, знания нашего руководства Воздушных сил, всех наших руководителей противовоздушной обороны", - добавил он.

+4
Давай, вже про свою Фламінгу, дуже спати хочеться...
показать весь комментарий
27.09.2025 21:38 Ответить
+3
а Ви без вовки цього не знали - от він сидить у телеграмі путінського розливу і шапариииииіть шпариииирить, наче я в свої 80 ....
показать весь комментарий
27.09.2025 21:26 Ответить
+1
путлєр перевіряє чи рішиться Європа на відповідь
показать весь комментарий
27.09.2025 21:21 Ответить
Все в них є , окрім головного - рішучості
показать весь комментарий
27.09.2025 21:21 Ответить
путлєр перевіряє чи рішиться Європа на відповідь
показать весь комментарий
27.09.2025 21:21 Ответить
а Ви без вовки цього не знали - от він сидить у телеграмі путінського розливу і шапариииииіть шпариииирить, наче я в свої 80 ....
показать весь комментарий
27.09.2025 21:26 Ответить
свій власний зЄльоно =соушел треба попросити у Маска - його вже ніби-то приголубити там, чи ні?
показать весь комментарий
27.09.2025 21:28 Ответить
Литвин про це сам здогадався, чи по Твіттеру побігав?
показать весь комментарий
27.09.2025 21:24 Ответить
ТЕЛЕГРАМ треба українцям забути, як й АДНАКЛАССНІКІ -свого часу нили за ними ...
показать весь комментарий
27.09.2025 21:30 Ответить
Питання довіри
Формально Телеграм не підконтрольний Кремлю - Дуров неодноразово заявляв, що не надає даних ФСБ.

Проте багато експертів вважають, що ризики існують: код закритий, прозорості немає, тому перевірити, чи не «зливається» щось російським спецслужбам - неможливо.

У 2024-25 рр. СБУ та уряд України офіційно застерігали держслужбовців від використання Телеграму для службових цілей.
........................
..........................
.......................

🔑 Висновок:

Телеграм - корисний, бо українці там є, але довіряти йому повністю не можна. Це не «наш» інструмент, а з «підозрілим родоводом». Тому ставитися з обережністю, як до потенційно небезпечного, але популярного майданчика.
показать весь комментарий
27.09.2025 21:36 Ответить
Давай, вже про свою Фламінгу, дуже спати хочеться...
показать весь комментарий
27.09.2025 21:38 Ответить
Неук, фламінга це тропічний птиць. Він осінню не літає. Наш Лідор має інший план
показать весь комментарий
27.09.2025 22:20 Ответить
Мітй особистий висновок - не від ШІ

Зеленському нічим зайнятися й він став рядовим користувачем сумнівного каналу - проопогандоном свого А-ляЧЕРЧІЛЛЬвялічія!

вибори вибори ??? канди(ні)дати(ні)взяти -таки 3,14дОри ...
показать весь комментарий
27.09.2025 21:40 Ответить
"Росія перевіряє здатність Європи захистити себе. Про це мені розповів сам путін" -- https://t.me/V_Zelenskiy_official/16275 повідомив Зеленський у телеграм-каналі.
показать весь комментарий
27.09.2025 22:53 Ответить
 
 