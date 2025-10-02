Капитан танкера "теневого флота" РФ предстанет перед судом во Франции: ему грозит тюрьма и штраф

Капитан нефтяного танкера Boracay, задержанного у побережья Франции, предстанет перед судом в феврале 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press, его обвиняют в отказе экипажа сотрудничать с правоохранительными органами.

Прокурор Бреста Стефан Келенбергер заявил, что капитан и старший помощник были задержаны со вторника, но впоследствии их отпустили. При этом помощника освободили без объявления обвинений.

Расследование установило, что именно капитан может нести ответственность за отказ экипажа сотрудничать. Он должен предстать перед судом 23 февраля 2026 года. В случае доказательства вины ему грозит до одного года тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро.

Танкер Boracay уже находится под санкциями ЕС и Великобритании. По данным MarineTraffic, он 20 сентября вышел из российского порта Приморск и был замечен у берегов Дании рядом со стратегическими объектами, где зафиксировали неизвестные дроны.

Сейчас судно под флагом Бенина стоит на якоре у атлантического побережья Франции, недалеко от Сен-Назера.

Напомним, французские военно-морские силы 30 сентября заявили, что власти страны расследуют нарушения, совершенные нефтяным танкером Boracay под флагом Бенина, судном, которое находится под антироссийскими санкциями Великобритании и Европейского Союза.

