РУС
Новости Теневой флот России
Капитан танкера "теневого флота" РФ предстанет перед судом во Франции: ему грозит тюрьма и штраф

Капитан нефтяного танкера Boracay, задержанного у побережья Франции, предстанет перед судом в феврале 2026 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press, его обвиняют в отказе экипажа сотрудничать с правоохранительными органами.

Прокурор Бреста Стефан Келенбергер заявил, что капитан и старший помощник были задержаны со вторника, но впоследствии их отпустили. При этом помощника освободили без объявления обвинений.

Расследование установило, что именно капитан может нести ответственность за отказ экипажа сотрудничать. Он должен предстать перед судом 23 февраля 2026 года. В случае доказательства вины ему грозит до одного года тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро.

Танкер Boracay уже находится под санкциями ЕС и Великобритании. По данным MarineTraffic, он 20 сентября вышел из российского порта Приморск и был замечен у берегов Дании рядом со стратегическими объектами, где зафиксировали неизвестные дроны.

Сейчас судно под флагом Бенина стоит на якоре у атлантического побережья Франции, недалеко от Сен-Назера.

Напомним, французские военно-морские силы 30 сентября заявили, что власти страны расследуют нарушения, совершенные нефтяным танкером Boracay под флагом Бенина, судном, которое находится под антироссийскими санкциями Великобритании и Европейского Союза.

Топ комментарии
+4
Це вже хороший почин!!
І екіпаж і капітан врунгєль і керівники компанії всі повині боятись - судів, позовів, затримань, невідомих рифів, айсбергів, дронів та просто самокат у пірса ))
02.10.2025 23:26
+2
Зрозуміло, що капітан іванов та помічник петров ні в чому не винні !!
Кляті хранцузи !!!
02.10.2025 23:42
+1
Потрібно чим побільше арештованих москальських танкерів - з будь-якої найменшої причини.
02.10.2025 23:29
Макроша герой!! Нарешті коаліція сміливих запрацювала, а танкер там стояв не день й не тиждень... Й тільки подронив - й отримав !!!
02.10.2025 23:30 Ответить
через рочік француської тюрми невідомий капітан невідомого кацтанкера в двері не пролізе на мороженкі 😀
02.10.2025 23:34 Ответить
Киньте йому в камеру на вечерю разом з піцею мотузку і мило з натяком.
02.10.2025 23:38 Ответить
Зрозуміло, що капітан іванов та помічник петров ні в чому не винні !!
Кляті хранцузи !!!
02.10.2025 23:42 Ответить
кляті французи напали на Копенгаген і на "невідомий" кацтанкер,
який мирно собі возив кацапнячю нафту, запускав дрони і нікого не чіпав...
03.10.2025 00:04 Ответить
***** заявило що Сосія вже воює з НАТО. Тому НАТО повинні вже зняти рожеві окуляри і повністю впрягтися в цю війну
03.10.2025 00:02 Ответить
Та воно так постійно і заявляє всяку маячню
03.10.2025 00:08 Ответить
капітан, капітан посміхнитесь
03.10.2025 00:07 Ответить
Молодець Макрон, хоча б він демонструє якісь дії.
03.10.2025 00:13 Ответить
 
 