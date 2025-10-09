У Франції судитимуть чотирьох чоловіків за проросійські графіті

Четверо чоловіків постануть 23 лютого перед судом у Парижі за нанесення на стіни французьких будівель малюнків із зображенням трун і написами "Французький солдат в Україні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, троє з них є громадянами Молдови, а особу четвертого наразі встановлюють.

За інформацією видання Le Figaro, чоловіків віком від 30 до 50 років звинувачують у "пошкодженні майна" та "участі у заході, спрямованому на деморалізацію армії та підрив обороноздатності країни у мирний час". За такі дії їм загрожує до п’яти років позбавлення волі та штраф у розмірі 75 тисяч євро.

Інциденти сталися у червні 2024 року. Тоді поліція затримала двох чоловіків, один із яких малював на стіні балончиком червоної фарби трафарет із труною та написом "Зупиніть смерть негайно!", а другий стояв на варті.

Подібні малюнки виявили біля будівель AFP і Le Figaro, а також на інших об’єктах у Парижі — зокрема, із написами "Міражі для України" та зображенням трун із крилами літака.

Затримані молдовани розповіли, що отримували по 100 євро на день за нанесення таких написів. Слідство з’ясувало, що ними керував чоловік, який визначав місця для графіті, а замовником акції став Олександр Григоренко — відомий прихильник забороненої в Молдові проросійської партії "Шор".

Французька влада розглядає ці інциденти як частину ширшої кампанії іноземного втручання.

Подібні випадки вже фіксували раніше — від блакитних зірок Давида до свинячих голів, розміщених перед мечетями, і червоних відбитків рук на меморіалі Шоа в Парижі.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що усі країни Європи стикаються із дестабілізацією з боку Росії.

