РФ наказывает детей за проявления украинской идентичности на оккупированных территориях: на Донетчине 161 ребенок преследуется за "экстремизм"

Россия преследует украинских детей на временно оккупированных территориях, используя антиэкстремистское законодательство как инструмент репрессий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным аналитического отчета Центра гражданского просвещения "Альменда", Кремль системно внедряет политику ассимиляции и контроля на временно оккупированных территориях Украины под видом "борьбы с экстремизмом". Особым объектом давления становятся дети и молодежь.

Следовательно, украинских школьников и подростков наказывают за любые проявления национальной идентичности: от публикаций в соцсетях до использования украинской символики или прослушивания песен. Такие действия трактуются оккупантами как "экстремизм" или "деструктивное поведение". Зафиксированы случаи штрафов, принудительных "публичных извинений", а также давления на семьи. Особенно тревожным является принудительное направление несовершеннолетних на психиатрическое лечение: только на временно оккупированных территориях Донетчины к уголовной ответственности привлекли 161 ребенка, из которых 48 отправили в психиатрические учреждения.

