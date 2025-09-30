В РФ фиксируется рекордный дефицит бюджета: $68 миллиардов, - это вдвое больше, чем планировалось, - ЦПД

Российское правительство фиксирует рекордный за время полномасштабной войны против Украины дефицит бюджета - ожидается, что по итогам 2025 года он составит 5,7 триллиона рублей, - примерно $68 миллиардов, - почти вдвое больше, чем планировалось ранее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Причина - падение доходов, в частности от нефти и газа, тогда как расходы на войну остались на том же уровне. Для штопания бюджетных дыр правительство повышает налоги, вводит новые сборы для бизнеса и планирует нарастить государственный долг. Несмотря на экономические проблемы и рекордный дефицит бюджета, Кремль продолжает жертвовать стабильностью собственного государства и перспективами его развития ради захватнической войны против Украины. Экономика уже не выдерживает огромных военных расходов, и цифры это четко показывают", - добавляют в ЦПД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в сентябре совершила 18 провокаций в небе над США и Европой, - ЦПД. ИНФОГРАФИКА