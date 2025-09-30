В РФ фиксируется рекордный дефицит бюджета: $68 миллиардов, - это вдвое больше, чем планировалось, - ЦПД
Российское правительство фиксирует рекордный за время полномасштабной войны против Украины дефицит бюджета - ожидается, что по итогам 2025 года он составит 5,7 триллиона рублей, - примерно $68 миллиардов, - почти вдвое больше, чем планировалось ранее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Причина - падение доходов, в частности от нефти и газа, тогда как расходы на войну остались на том же уровне. Для штопания бюджетных дыр правительство повышает налоги, вводит новые сборы для бизнеса и планирует нарастить государственный долг. Несмотря на экономические проблемы и рекордный дефицит бюджета, Кремль продолжает жертвовать стабильностью собственного государства и перспективами его развития ради захватнической войны против Украины. Экономика уже не выдерживает огромных военных расходов, и цифры это четко показывают", - добавляют в ЦПД.
Небезпечно те, що в них ще є гроші і технологічні ресурси для війні..
Для порівняння - ссср вивів війська із ДРА ( Республіки Афганістан) лише коли економіка колапсувала і Совок не зміг себе забезпечувати ні паливом, ні зерном ні побутовими товарами ( тотальний дефіцит та збитковість промисловості )
є з чим порівнювати, що було вчора. Але чи будуть бунтовать на коленях ?