У РФ фіксується рекордний дефіцит бюджету: $68 мільярдів, - це вдвічі більше, ніж планувалося, - ЦПД

Російський уряд фіксує рекордний за час повномасштабної війни проти України дефіцит бюджету - очікується, що за підсумками 2025 року він становитиме 5,7 трильйона рублів, - приблизно $68 мільярдів, - майже вдвічі більше, ніж планувалося раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Причина - падіння доходів, зокрема від нафти й газу, тоді як витрати на війну залишилися на тому ж рівні. Для латання бюджетних дір уряд підвищує податки, запроваджує нові збори для бізнесу та планує наростити державний борг. Попри економічні проблеми та рекордний дефіцит бюджету, Кремль продовжує жертвувати стабільністю власної держави і перспективами її розвитку заради загарбницької війни проти України. Економіка вже не витримує величезних воєнних витрат, і цифри це чітко показують", - додають у ЦПД.

