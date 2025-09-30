У РФ фіксується рекордний дефіцит бюджету: $68 мільярдів, - це вдвічі більше, ніж планувалося, - ЦПД
Російський уряд фіксує рекордний за час повномасштабної війни проти України дефіцит бюджету - очікується, що за підсумками 2025 року він становитиме 5,7 трильйона рублів, - приблизно $68 мільярдів, - майже вдвічі більше, ніж планувалося раніше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Причина - падіння доходів, зокрема від нафти й газу, тоді як витрати на війну залишилися на тому ж рівні. Для латання бюджетних дір уряд підвищує податки, запроваджує нові збори для бізнесу та планує наростити державний борг. Попри економічні проблеми та рекордний дефіцит бюджету, Кремль продовжує жертвувати стабільністю власної держави і перспективами її розвитку заради загарбницької війни проти України. Економіка вже не витримує величезних воєнних витрат, і цифри це чітко показують", - додають у ЦПД.
Небезпечно те, що в них ще є гроші і технологічні ресурси для війні..
Для порівняння - ссср вивів війська із ДРА ( Республіки Афганістан) лише коли економіка колапсувала і Совок не зміг себе забезпечувати ні паливом, ні зерном ні побутовими товарами ( тотальний дефіцит та збитковість промисловості )
є з чим порівнювати, що було вчора. Але чи будуть бунтовать на коленях ?