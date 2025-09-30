УКР
У РФ фіксується рекордний дефіцит бюджету: $68 мільярдів, - це вдвічі більше, ніж планувалося, - ЦПД

Дефіцит бюджету в Росії становитиме приблизно $68 мільярдів

Російський уряд фіксує рекордний за час повномасштабної війни проти України дефіцит бюджету - очікується, що за підсумками 2025 року він становитиме 5,7 трильйона рублів, - приблизно $68 мільярдів, - майже вдвічі більше, ніж планувалося раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Причина - падіння доходів, зокрема від нафти й газу, тоді як витрати на війну залишилися на тому ж рівні. Для латання бюджетних дір уряд підвищує податки, запроваджує нові збори для бізнесу та планує наростити державний борг. Попри економічні проблеми та рекордний дефіцит бюджету, Кремль продовжує жертвувати стабільністю власної держави і перспективами її розвитку заради загарбницької війни проти України. Економіка вже не витримує величезних воєнних витрат, і цифри це чітко показують", - додають у ЦПД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія у вересні вчинила 18 провокацій у небі над США та Європою, - ЦПД. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

бюджет (3117) дефіцит (612) росія (68102) ЦПД (186)
Демографію може кураторствовать Чіна Комуністіше...
Небезпечно те, що в них ще є гроші і технологічні ресурси для війні..

Для порівняння - ссср вивів війська із ДРА ( Республіки Афганістан) лише коли економіка колапсувала і Совок не зміг себе забезпечувати ні паливом, ні зерном ні побутовими товарами ( тотальний дефіцит та збитковість промисловості )
30.09.2025 17:06 Відповісти
Кацапи, за наказом сцаря, лебеду жерти будуть, але з війною не покінчать...
30.09.2025 17:08 Відповісти
начебто так, але вони до 22 року не погано жили, майже все було, їздили за кордон, нові авто, одяг...

є з чим порівнювати, що було вчора. Але чи будуть бунтовать на коленях ?
30.09.2025 17:13 Відповісти
кацапы - нету хлеба, ешьте пирожные! Нету воды- пейте шампанское !
30.09.2025 17:10 Відповісти
 
 