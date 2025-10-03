УКР
РФ карає дітей за прояви української ідентичності на окупованих територіях: на Донеччині 161 дитина переслідується за "екстремізм"

Росія переслідує українських дітей на ТОТ, використовуючи репресії

Росія переслідує українських дітей на тимчасово окупованих територіях, використовуючи антиекстремістське законодавство як інструмент репресій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними аналітичного звіту Центру громадянської просвіти "Альменда", Кремль системно впроваджує політику асиміляції та контролю на тимчасово окупованих територіях України під виглядом "боротьби з екстремізмом". Особливим об’єктом тиску стають діти та молодь.

Відтак, українських школярів та підлітків карають за будь-які прояви національної ідентичності: від публікацій у соцмережах до використання української символіки чи прослуховування пісень. Такі дії трактуються окупантами як "екстремізм" або "деструктивна поведінка". Зафіксовано випадки штрафів, примусових "публічних вибачень", а також тиску на родини. Особливо тривожним є примусове направлення неповнолітніх на психіатричне лікування: лише на тимчасово окупованих територіях Донеччини до кримінальної відповідальності притягнули 161 дитину, з яких 48 відправили до психіатричних закладів.

діти (5328) окупація (6879) пропаганда (2874) росія (68181) ЦПД (187)
Нічого нового у поведінці кацапні за століття. "Вінегрет" із націй повинна об'єднувати "олія" із репресій та пропаганди.
03.10.2025 09:38 Відповісти
Ти будеш здивований - але прояви подібного є і у наших сусідів... Знайома приїхала, ненадовго, так розказувала, що в деяких школах учителі розказують про "морди бандерами поляків" (Волинську різню), і у всьому звинувачують українців. А коли наші діти, які там вчаться, щось пробують заперечить - дехто з учителів агресивно реагує. Ну а однокласники-поляки, бачачи подібну поведінку "навчителів", починають булінг однокласників-українців... Це не масове явище, але подібні прояви є...
03.10.2025 10:15 Відповісти
за українську мову, літературу та суржик переслідування на окупованих територіях, а "нашим" баранам досі не зрозуміло, чого не варто говорити кацапською. Чекають, поки їх "захистять".
03.10.2025 09:47 Відповісти
Про це мав би криком кричати незламний Лідор на всіх міжнародних зустрічах, де він буває. Це і є справжній геноцид українців, ознаки якого чітко виписані в міжнародному законодавстві.
Замість цього він з трибуни ООН травить байки про замахи на поца, свого корєша по "кварталу" Шефіра.
03.10.2025 09:56 Відповісти
Віталій Портников правильно каже, нинішня ху@ловська роZія гірша зо "совок", який імітував союз незалежних національних республік.
ху@ло і Ко перетворюють окуповані українські території на частину роZії, де немає місця нічому українському, ні мови, ні книг, ні культури. Втілюють в життя свої геноциді заяви "нікакой украінской націі нє существуєт, как і украінского язьіка".
03.10.2025 10:29 Відповісти
І це на наших територіях!!! А у нас панькаються з сруязикми ждунами...
03.10.2025 10:18 Відповісти
Русня не люди.
