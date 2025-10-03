РФ карає дітей за прояви української ідентичності на окупованих територіях: на Донеччині 161 дитина переслідується за "екстремізм"

Росія переслідує українських дітей на тимчасово окупованих територіях, використовуючи антиекстремістське законодавство як інструмент репресій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними аналітичного звіту Центру громадянської просвіти "Альменда", Кремль системно впроваджує політику асиміляції та контролю на тимчасово окупованих територіях України під виглядом "боротьби з екстремізмом". Особливим об’єктом тиску стають діти та молодь.

Відтак, українських школярів та підлітків карають за будь-які прояви національної ідентичності: від публікацій у соцмережах до використання української символіки чи прослуховування пісень. Такі дії трактуються окупантами як "екстремізм" або "деструктивна поведінка". Зафіксовано випадки штрафів, примусових "публічних вибачень", а також тиску на родини. Особливо тривожним є примусове направлення неповнолітніх на психіатричне лікування: лише на тимчасово окупованих територіях Донеччини до кримінальної відповідальності притягнули 161 дитину, з яких 48 відправили до психіатричних закладів.

Також читайте: У РФ фіксується рекордний дефіцит бюджету: $68 мільярдів, - це вдвічі більше, ніж планувалося, - ЦПД