РФ карає дітей за прояви української ідентичності на окупованих територіях: на Донеччині 161 дитина переслідується за "екстремізм"
Росія переслідує українських дітей на тимчасово окупованих територіях, використовуючи антиекстремістське законодавство як інструмент репресій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За даними аналітичного звіту Центру громадянської просвіти "Альменда", Кремль системно впроваджує політику асиміляції та контролю на тимчасово окупованих територіях України під виглядом "боротьби з екстремізмом". Особливим об’єктом тиску стають діти та молодь.
Відтак, українських школярів та підлітків карають за будь-які прояви національної ідентичності: від публікацій у соцмережах до використання української символіки чи прослуховування пісень. Такі дії трактуються окупантами як "екстремізм" або "деструктивна поведінка". Зафіксовано випадки штрафів, примусових "публічних вибачень", а також тиску на родини. Особливо тривожним є примусове направлення неповнолітніх на психіатричне лікування: лише на тимчасово окупованих територіях Донеччини до кримінальної відповідальності притягнули 161 дитину, з яких 48 відправили до психіатричних закладів.
Замість цього він з трибуни ООН травить байки про замахи на поца, свого корєша по "кварталу" Шефіра.
ху@ло і Ко перетворюють окуповані українські території на частину роZії, де немає місця нічому українському, ні мови, ні книг, ні культури. Втілюють в життя свої геноциді заяви "нікакой украінской націі нє существуєт, как і украінского язьіка".