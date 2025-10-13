У РФ вважають, що дитячі іграшки є "каналом пропаганди" і загрозою для "традиційних цінностей"
У держдумі РФ пропонують запровадити обов’язкову "експертизу" іноземних іграшок, посилити митний контроль і надавати дотації "вітчизняним" виробникам під гаслом "традиційних цінностей".
На обговоренні з промовистою назвою "іграшки як канал прихованої пропаганди" заявили, що іграшки нібито є інструментом "гібридної війни" і "відривають дітей від любові до батьківщини", тож міжнародні бренди слід "фільтрувати", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Депутати пропонують маркувати окремі лінійки як "деструктивні", підміняючи експертизу політичними ярликами, щоб створити цензурний реєстр "правильних" образів і витіснити альтернативні продукти з ринку.
"Це логічне продовження курсу на тотальну культурну цензуру, щоб під прикриттям "захисту дітей" влада РФ централізувала контроль над контентом — від кіно й ігор до іграшок. Кремль перетворить дитячий сегмент на інструмент ідеологічної обробки. Водночас "підтримка вітчизняних виробників" стає зручною ширмою для перерозподілу бюджетів на користь лояльних підрядників", - кажуть у ЦПД.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та й взагалі, більшість іграшок мейд ін чайна - товаріщу Сі такі обмеження не сподобаються...