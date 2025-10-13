УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10077 відвідувачів онлайн
Новини
805 9

У РФ вважають, що дитячі іграшки є "каналом пропаганди" і загрозою для "традиційних цінностей"

Держдума РФ хоче цензурувати іноземні іграшки

У держдумі РФ пропонують запровадити обов’язкову "експертизу" іноземних іграшок, посилити митний контроль і надавати дотації "вітчизняним" виробникам під гаслом "традиційних цінностей".

На обговоренні з промовистою назвою "іграшки як канал прихованої пропаганди" заявили, що іграшки нібито є інструментом "гібридної війни" і "відривають дітей від любові до батьківщини", тож міжнародні бренди слід "фільтрувати", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Депутати пропонують маркувати окремі лінійки як "деструктивні", підміняючи експертизу політичними ярликами, щоб створити цензурний реєстр "правильних" образів і витіснити альтернативні продукти з ринку.

"Це логічне продовження курсу на тотальну культурну цензуру, щоб під прикриттям "захисту дітей" влада РФ централізувала контроль над контентом — від кіно й ігор до іграшок. Кремль перетворить дитячий сегмент на інструмент ідеологічної обробки. Водночас "підтримка вітчизняних виробників" стає зручною ширмою для перерозподілу бюджетів на користь лояльних підрядників", - кажуть у ЦПД.

Також читайте: Росія на окупованих територіях примусово дає дітям психотропні препарати за непокору, - Герасимчук

Автор: 

діти (5342) пропаганда (2881) росія (68383) ЦПД (191)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
даешь КНДР на сосии
показати весь коментар
13.10.2025 12:00 Відповісти
Дайош Бабу-ягу в кожному ребйонку
показати весь коментар
13.10.2025 12:01 Відповісти
Так у них навіть матрьошки і ті у китайців вкрадені
показати весь коментар
13.10.2025 12:12 Відповісти
Шмшки, баклуші, мох, і мухомори - ось що по силу кацапським скрепним мізкам. Нічого перевантажувати.
показати весь коментар
13.10.2025 12:01 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2025 12:01 Відповісти
Нєскрєпно підростаючим ванькам дитячими іграшками бавитись - нехай гранатами і водкою розважаються.
показати весь коментар
13.10.2025 12:07 Відповісти
Цікаво, китайську лабубу посміють заборонити?))

Та й взагалі, більшість іграшок мейд ін чайна - товаріщу Сі такі обмеження не сподобаються...
показати весь коментар
13.10.2025 12:08 Відповісти
Якщо коротко, то «каждой Маше по мєдвєдю»
показати весь коментар
13.10.2025 12:08 Відповісти
якщо існують іграшки з пропагандою трансґендерів та лгбт++, то не бачу проблеми в обмежені їх імпорту.
показати весь коментар
13.10.2025 12:14 Відповісти
 
 