УКР
Новини Окуповані території
Росія на окупованих територіях примусово дає дітям психотропні препарати за непокору, - Герасимчук

Українські діти на тимчасово окупованих територіях не мають змоги навчатися за українською програмою, оскільки за це можуть бути покарані вони або їхні батьки. У деяких випадках російські окупанти ізолюють дітей і примусово дають їм психотропні препарати за непокору.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповіла радниця-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, дітям заборонено говорити українською мовою чи вивчати українську літературу. За найменші прояви національної ідентичності вони можуть зазнати фізичного насильства, ізоляції або примусового медикаментозного впливу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей, 1600 вже повернули, - Зеленський

"Дітям у таких умовах справді дуже важко. Вони не мають права говорити українською мовою, а тим більше - вивчати українську мову та літературу. Вони знають: за це можуть бути покарані самі або ж постраждають їхні батьки. Часто за таку непокору дітей б’ють, ізолюють, примусово дають психотропні препарати - про такі випадки мені відомо особисто", - сказала Герасимчук.

Вона наголосила, що діти з окупованих територій не мають змоги повідомляти про порушення своїх прав, адже окупанти позбавляють їх будь-яких засобів комунікації. Якщо ж дитина має доступ до інтернету, вона може звернутися на портал "Діти війни" та розповісти про пережите. Це дає змогу українській стороні фіксувати злочини та надавати допомогу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

діти (5342) окупація (6896) Герасимчук Дар’я (14)
Коментувати
Сортувати:
а хто ж батьків тих дітей і дітей готував до травневих шашликів і здав рабство за декілька днів? (риторичне)
