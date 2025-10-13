Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей, 1600 вже повернули, - Зеленський

Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Fox News розповів президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що наразі є точні дані про викрадення росіянами понад 19 тисяч маленьких українців, проте ця цифра може бути більшою. 1600 дітей вдалося повернути в Україну.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Що ми знаємо - мінімум 19 тисяч дітей викрала Росія. Може бути більше, але 19 тисяч - це підтверджено. 1600 уже повернули в Україну", — заявив Зеленський.

Для пошуку та повернення українських дітей додому діє міжнародна програма "Повернемо дітей", до якої долучилися 40 країн, сказав український лідер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін відповів на мій лист, за останню добу вдалося повернути 8 українських дітей, - Меланія Трамп