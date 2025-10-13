Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей, 1600 вже повернули, - Зеленський
Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Fox News розповів президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що наразі є точні дані про викрадення росіянами понад 19 тисяч маленьких українців, проте ця цифра може бути більшою. 1600 дітей вдалося повернути в Україну.
"Що ми знаємо - мінімум 19 тисяч дітей викрала Росія. Може бути більше, але 19 тисяч - це підтверджено. 1600 уже повернули в Україну", — заявив Зеленський.
Для пошуку та повернення українських дітей додому діє міжнародна програма "Повернемо дітей", до якої долучилися 40 країн, сказав український лідер.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Андрій Лавриненко
показати весь коментар13.10.2025 07:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Tema9
показати весь коментар13.10.2025 07:48 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
ЭндиСтар
показати весь коментар13.10.2025 09:05 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Юрий #499168
показати весь коментар13.10.2025 09:28 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль