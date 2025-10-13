УКР
Новини Викрадення дітей Росією
569 4

Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей, 1600 вже повернули, - Зеленський

війни,діти

Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Fox News розповів президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що наразі є точні дані про викрадення росіянами понад 19 тисяч маленьких українців, проте ця цифра може бути більшою. 1600 дітей вдалося повернути в Україну.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Що ми знаємо - мінімум 19 тисяч дітей викрала Росія. Може бути більше, але 19 тисяч - це підтверджено. 1600 уже повернули в Україну", — заявив Зеленський.

Для пошуку та повернення українських дітей додому діє міжнародна програма "Повернемо дітей", до якої долучилися 40 країн, сказав український лідер.

Путін відповів на мій лист, за останню добу вдалося повернути 8 українських дітей, - Меланія Трамп

Автор: 

діти (5347) Зеленський Володимир (25823) викрадення (838)
При сумнозвістному Бараку Обамі, що сенатором поклав багато зусиль в роззброєнні Україні разом з сенатором Лугаром та та створював в своїх книжках образ українця - дикуна, з 2014 по 2016 рік цілиими дит.будинками викрадала дітей Єлізавєтта Глінка, доктор Ліза, громадянка сША.
показати весь коментар
13.10.2025 07:19 Відповісти
Ой, а який це Янєлох допустив викрадення українських дітей?
показати весь коментар
13.10.2025 07:48 Відповісти
не росія викрала - а ти віддав.
показати весь коментар
13.10.2025 09:05 Відповісти
Ты,**** ,без паники их бросил.Человеколюбец хренов
показати весь коментар
13.10.2025 09:28 Відповісти
 
 