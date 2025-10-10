Путін відповів на мій лист, за останню добу вдалося повернути 8 українських дітей, - Меланія Трамп

У п'ятницю, 10 жовтня, перша леді США Меланія Трамп заявила, що диктатор РФ Володимир Путін відповів на її лист про викрадених українських дітей. За словами дружини президента США, тепер у неї є "відкритий канал комунікації" з Путіним щодо українських дітей, які перебувають у Росії.

Про це Меланія Трамп заявила під час виступу для преси у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповіла перша леді США, після того, як у серпні 2024 року вона надіслала листа Путіну, між ними встановився "відкритий канал комунікації" щодо українських дітей, які перебувають у Росії.

Вона повідомила, що останні три місяці обидві сторони брали участь у непублічних зустрічах і дзвінках, спрямованих на повернення дітей.

Завдяки ініціативі Меланії Трамп вдалося повернути вісьмох українських дітей, які були розлучені зі своїми родинами.

"Мій представник напряму працював з командою Путіна, щоб забезпечити возз'єднання дітей з родинами між Росією та Україною. Вісім дітей вже возз'єдналися з родинами протягом останніх 24 годин… Троє з них були розлучені з родинами і переміщені в Росію через бої на лінії фронту. Ще п’ять були розлучені з членами родини по той бік кордону, серед них маленька дівчинка, яку возз'єднали з родиною в Росії",- розповіла дружина президента США.

Перша леді США додала, що Росія нібито надала дані про "соціальні, медичні та психологічні послуги, надані українським дітям".

Окрім цього, словами Меланії Трамп, РФ погодилася повернути українців, які були неповнолітніми на момент вивезення з України і досягли 18 років.

Нагадаємо, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, у серпні написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.

У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

