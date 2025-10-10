УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9101 відвідувач онлайн
Новини Викрадення дітей Росією
1 100 11

Путін відповів на мій лист, за останню добу вдалося повернути 8 українських дітей, - Меланія Трамп

меланія трамп

У п'ятницю, 10 жовтня, перша леді США Меланія Трамп заявила, що диктатор РФ Володимир Путін відповів на її лист про викрадених українських дітей. За словами дружини президента США, тепер у неї є "відкритий канал комунікації" з Путіним щодо українських дітей, які перебувають у Росії.

Про це Меланія Трамп заявила під час виступу для преси у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповіла перша леді США, після того, як у серпні 2024 року вона надіслала листа Путіну, між ними встановився "відкритий канал комунікації" щодо українських дітей, які перебувають у Росії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вона повідомила, що останні три місяці обидві сторони брали участь у непублічних зустрічах і дзвінках, спрямованих на повернення дітей.

Завдяки ініціативі Меланії Трамп вдалося повернути вісьмох українських дітей, які були розлучені зі своїми родинами.

"Мій представник напряму працював з командою Путіна, щоб забезпечити возз'єднання дітей з родинами між Росією та Україною. Вісім дітей вже возз'єдналися з родинами протягом останніх 24 годин… Троє з них були розлучені з родинами і переміщені в Росію через бої на лінії фронту. Ще п’ять були розлучені з членами родини по той бік кордону, серед них маленька дівчинка, яку возз'єднали з родиною в Росії",- розповіла дружина президента США.

Дивіться також: Ще 22 українських дітей та підлітків повернули з окупованих Росією територій. ФОТО

Перша леді США додала, що Росія нібито надала дані про "соціальні, медичні та психологічні послуги, надані українським дітям".

Окрім цього, словами Меланії Трамп, РФ погодилася повернути українців, які були неповнолітніми на момент вивезення з України і досягли 18 років.

Нагадаємо, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, у серпні написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.

У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

Читайте також: 23 українських дітей і підлітків повернуто додому з ТОТ

Автор: 

діти (5338) росія (68336) повернення (304) Трамп Меланія (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
пані Меланіє, краще б Ви йому передачку віднесли в Гаазську вьязницю, коли Ваш чоловік його туда запроторить.

а так - "пьєте чай" із злочинцем-викрадачем дітей.

.
показати весь коментар
10.10.2025 18:53 Відповісти
+2
канал із вбивцею куйлом й по ньому потекла підтримка трампа на премію "нобеля" від куйла...уря тавагіщі
показати весь коментар
10.10.2025 19:02 Відповісти
+2
Мелания, это хорошо, но полное уничтожение параши, на что способны США- лучше.
"Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора"...
показати весь коментар
10.10.2025 19:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пані Меланіє, краще б Ви йому передачку віднесли в Гаазську вьязницю, коли Ваш чоловік його туда запроторить.

а так - "пьєте чай" із злочинцем-викрадачем дітей.

.
показати весь коментар
10.10.2025 18:53 Відповісти
Єдиний з Трампів хто щось робить для України
показати весь коментар
10.10.2025 18:58 Відповісти
Манька облiгация.
показати весь коментар
10.10.2025 19:02 Відповісти
канал із вбивцею куйлом й по ньому потекла підтримка трампа на премію "нобеля" від куйла...уря тавагіщі
показати весь коментар
10.10.2025 19:02 Відповісти
Мелания, это хорошо, но полное уничтожение параши, на что способны США- лучше.
"Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора"...
показати весь коментар
10.10.2025 19:03 Відповісти
Це у вас сімейне
показати весь коментар
10.10.2025 19:15 Відповісти
Схоже на фестиваль "Дні путіна в родині Трампов".
показати весь коментар
10.10.2025 19:24 Відповісти
Та він ще накраде дітей українських, щоб було про що з ним говорити. Але вам, Меланіє , дякую.
показати весь коментар
10.10.2025 19:29 Відповісти
два чоботи пара-Меланшка і Дуняшка.
Один уже 10 вієн міжгалактичних зупинив, інша навіть не дивилася скільки загалом вкрали дітей і по скільки повертають.
показати весь коментар
10.10.2025 19:40 Відповісти
Акуєть. Люлоїд який викрав дітей і потім маленьку частину повернув і йому вже всі кланяються і дякують. А скільки ***** за цей час вбило дітей ніхто не хоче сказати?
показати весь коментар
10.10.2025 19:40 Відповісти
Меланія взяла участь у хитрій схемі пу очиститися від криміналу у справі викрадення дітей. Меланія зробила вкид, що викрадені діти є як росіянами так є і викрадені українською стороною. Вона не Згадує Зеленського, повідомляє про свій канал комунікації з кремлівським диктатором.Її лист до нього мав зовсім іншу ціль - відбілити диктатора.
показати весь коментар
10.10.2025 20:15 Відповісти
 
 