Ще 22 українських дітей та підлітків повернули з окупованих Росією територій. ФОТО

Вдалося врятувати ще 22 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих Росією територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед врятованих - 10-річний хлопчик, якого змушували навчатися за російською програмою та погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом.

Повернули також 16-річного підлітка із молодшим братом. Їхня родина зазнавала переслідувань у селі через відмову батьків оформлювати російські паспорти й працювати у школі, захопленій окупантами.

Також повернули 14-річну дівчину, яку в російській школі постійно принижували за українське походження.

Повідомляється, що всі врятовані діти у безпеці на підконтрольній території України. Вони отримують психологічну підтримку і допомогу з документами.

