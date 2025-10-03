Ще 22 українських дітей та підлітків повернули з окупованих Росією територій. ФОТО
Вдалося врятувати ще 22 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих Росією територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, серед врятованих - 10-річний хлопчик, якого змушували навчатися за російською програмою та погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом.
Повернули також 16-річного підлітка із молодшим братом. Їхня родина зазнавала переслідувань у селі через відмову батьків оформлювати російські паспорти й працювати у школі, захопленій окупантами.
Також повернули 14-річну дівчину, яку в російській школі постійно принижували за українське походження.
Повідомляється, що всі врятовані діти у безпеці на підконтрольній території України. Вони отримують психологічну підтримку і допомогу з документами.
